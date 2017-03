Condenados por estafar a un anciano para quedarse su dinero

Dos hombres han sido condenados por la Audiencia Provincial de Málaga a tres años y medio de prisión cada uno por haber estafado al vecino del padre de uno de ellos, un anciano de 83 años que sufría deterioro físico y mental, con el fin de hacerse con su dinero.

En la sentencia, el tribunal considera probado que J.A.L.M., de 53 años, y F.A.H.A., de 60, dispusieron de común acuerdo de 149.744 euros con cargo a la póliza de crédito de la que era titular la víctima, y condena a ambos por un delito consumado de estafa. El anciano, que vivía solo en la capital malagueña, no se valía por sí mismo debido a su edad y problemas de salud, motivo por el que su vecino, también procesado en esta causa y absuelto, le ofrecía ayuda e incluso comida.

Así llegó al conocimiento, según la Sala, de que el anciano, que contaba con diversas cuentas corrientes, dos fondos de inversión y dinero depositado en un banco alemán, percibía dos pensiones desde Alemania y una en España por un total de 1.609,18 euros mensuales, y le ofreció que su hijo economista, el acusado J.A.L.M., le asesorara.

En febrero de 2007, cuando el anciano tenía 83 años, entró en contacto con J.A.L.M., quien llegó a conocer que éste disponía de un capital de 322.000 euros. Según el tribunal, "conocedor del deterioro físico y mental" del anciano y de que estaba solo, le convenció para asesorarle en su inversión "con la excusa de que era necesario regularizar su situación fiscal pues de otro modo podría perder la mayor parte de dicho dinero si la Agencia Tributaria iniciase un procedimiento por las declaraciones no efectuadas".

Tras retirar los fondos de que disponía en distintas entidades bancarias, el anciano suscribió un contrato de servicios bancarios y una póliza de seguro de vida que en realidad era un fondo de inversión con vencimiento a los diez años, pero que señalaba que si fallecía antes el beneficiario era el acusado J.A.L.M.

Al tener plenos poderes de disposición sobre los documentos asociados al contrato de servicios bancarios y financieros, el asesor firmó un contrato con el también acusado F.A.H.A., representante de Datura Big SL, sociedad dedicada a la intermediación de productos financieros.

El procesado J.A.L.M. "se desentendió" de todo lo relativo al cobro de las pensiones del anciano, de modo que en noviembre de 2007 no disponía de dinero porque las dos de Alemania habían sido retenidas por no presentar la fe de vida. En la sentencia se absuelve al vecino de la víctima porque no ha quedado acreditado que al recomendar a su hijo como asesor fiscal y financiero tuviera intención alguna de beneficiarse él o de que su hijo lo hiciera ilícitamente.

Los acusados J.A.L.M. y F.A.H.A. han sido condenados además de la pena de cárcel a indemnizar a los tres herederos del anciano en 236.913,45 euros.