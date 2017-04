Condenados tres jóvenes de 21 y 22 años por la muerte de un comerciante chino

La Audiencia ha condenado a tres jóvenes de 21 y 22 años a 12 años y medio de cárcel por la muerte del responsable de un supermercado asiático de Fuengirola (Málaga) que les persiguió agarrado a la puerta del coche en el que huían y falleció debido a las heridas sufridas al caer del vehículo. El tribunal considera probado que el 6 de julio de 2013, "después de estar toda la noche de juerga", los procesados se dirigieron a un establecimiento comercial, que abandonaron sin abonar el precio de una botella de ron y una bolsa de patatas fritas, por lo que el encargado del local, un ciudadano chino, salió corriendo detrás de ellos. Al no haber un hueco para aparcar en la vía del supermercado, la conductora había detenido el vehículo en el que viajaban los cinco procesados junto a un paso de cebra.

En su huida tras el robo, el comerciante se agarró al bastidor del vehículo introduciendo el brazo izquierdo por una de las ventanillas y dos de los acusados le golpearon para que se soltase. A los gritos de "arranca, arranca", proferidos por uno de los jóvenes, la conductora aceleró e inició la marcha, a pesar de que el comerciante estaba enganchado al vehículo y fue arrastrado unos cuarenta metros, según señala la sentencia.

El responsable del negocio falleció al día siguiente por las heridas que sufrió

Al reducir la marcha, el encargado del supermercado se cayó violentamente al suelo, se golpeó con otro vehículo y cayó junto al coche en el que circulaban los procesados, cuya rueda trasera pasó parcialmente por encima de la cabeza de la víctima. El responsable del negocio sufrió diversas lesiones y fue trasladado a un centro hospitalario, pero falleció al día siguiente debido a un traumatismo craneoencefálico y facial.

La Sala condena a A. O. C., de 21 años, a cinco años de prisión por los delitos de robo violento y homicidio imprudente, y a J. P. L. C., de la misma edad, a cuatro años y medio de cárcel como autor de los mismos delitos pero con la atenuante analógica de drogadicción. Por su parte, a la conductora del coche, D. M. R., de 22 años, se le impone una pena de tres años de prisión y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un año por el delito de homicidio imprudente, y se le absuelve de los delitos de robo con violencia y conducción temeraria que le acusaba la Fiscalía y la acusación particular, respectivamente. Los otros dos procesados, M. R. Z. M. y A. M. D. han sido también absueltos de los delitos de robo con violencia y omisión del deber de perseguir delitos.