Condenan a un seguro por las secuelas en una operación de pechoLa Guardia Civil intervino en 2016 más de 30 toneladas de droga

La aseguradora AMA Seguros ha sido condenada como responsable civil a pagar más de 10.000 euros a una mujer que se sometió a una operación de aumento de pecho por los daños causados en la intervención, que ejecutó un cirujano que murió después. Tras la mamoplastia y la retirada del vendaje, la paciente se percató de que las prótesis no estaban "bien posicionadas", sobre todo la situada en la mama izquierda que -según explicó la Asociación El Defensor del Paciente- quedó descolgada respecto a la derecha, también "caída".

La mujer recibió un tratamiento a base de parches para reducir las cicatrices durante año y medio que no consiguió el resultado previsto, "sino todo lo contrario", y el cirujano le prescribió sesiones de láser y le prometió que de no reducir las marcas, procedería a reabrirlas y coserlas. Tras la muerte del doctor, otro cirujano le informó a la paciente de que el láser no iba a solucionar la situación y le propuso una reconstrucción quirúrgica, y le reclamaron que abonara los gastos de anestesia y quirófano.

Un total de 30,73 toneladas de sustancias estupefacientes fueron incautadas por la Guardia Civil en la provincia de Málaga entre enero y diciembre del año pasado, según informó ayer el delegado del Gobierno, Antonio Sanz, que atribuyó estos "magníficos resultados" al "intenso trabajo" que están desarrollando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El delegado destacó también "la implicación" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en concreto de la Guardia Civil, en la lucha "contra el narcotráfico y quienes lo dirigen", con un aumento en 2016 del 158% en las incautaciones de marihuana y del 36,96% en las incautaciones de cannabis registradas en la provincia de Málaga.