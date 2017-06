Conejo rechaza hablar "ahora" del líder del PSOE de Málaga

El secretario de Política Institucional del PSOE-A, Francisco Conejo, dijo ayer que no toca hablar del líder del PSOE de Málaga, recordando que no están convocados los congresos provinciales y asegurando que este momento, a nivel orgánico, están centrados en el congreso regional, que tendrá lugar en julio. Así lo dijo tras ser preguntado por los periodistas. "Hemos finalizado el Congreso Federal del PSOE y ahora toca, en el caso de Andalucía, el regional", señaló. "A eso estamos llamados todos los militantes del PSOE de Andalucía y de la provincia de Málaga", insistió Conejo, que incidió en que "hasta que no finalice el congreso regional no toca que hablemos de ese aspecto". Por ello, hizo un llamamiento al conjunto de la organización: "ahora toca el congreso regional, ahora toca construir un proyecto fuerte y sólido".