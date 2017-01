Conflicto por el matrimonio de los presidentes de las Audiencias de Málaga y Granada

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre los jueces, ha planteado el conflicto que se puede producir por el hecho de que el presidente de la Audiencia de Granada, José Luis López Fuentes, sea el marido de la próxima presidenta del organismo en Málaga, Lourdes García Ortiz. El parentesco es incompatible con la presencia de ambos en la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), donde tienen una plaza por el hecho de presidir una audiencia andaluza, según la APM. Por ello, los jueces de la APM han intentado que el TSJA celebre un pleno en el que se pueda debatir esta posible incompatibilidad antes de que mañana tome posesión de su cargo la nueva presidenta de la Audiencia de Málaga, lo que no han logrado.

Los magistrados de la APM censuran que el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, les ha negado el pleno que pedían y han elevado el asunto al Consejo General del Poder Judicial, que ha dictaminado que no se puede aplazar ni suspender la toma de posesión de la presidenta de la Audiencia de Málaga. Sin embargo, desde la APM consideran que el Consejo no ha entrado al fondo del asunto, por lo que han anunciado que presentarán un recurso de alzada ante el Poder Judicial para que se pueda abordar la posible incompatibilidad a la que hacen referencia y que, según afirman, está recogida en los artículos 391 y 394 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El presidente del TSJA acordó el martes que no había lugar a convocar el pleno y que no podía apreciarse la trascendencia y urgencia de la convocatoria del pleno extraordinario.

El rechazo del presidente del TSJA se produjo tras una petición de la presidenta de la APM, María Fernanda García, a la que se adhirieron catorce miembros de la sala de gobierno del alto tribunal andaluz. La sala de gobierno está constituida por 32 miembros más el secretario de Gobierno, y forman parte de ella el presidente del TSJA, los presidentes de las tres salas Contencioso-Administrativo de Granada, Málaga y Sevilla y los tres presidentes de salas de lo social de Granada, Málaga y Sevilla.