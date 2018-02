Conmoción en La Viñuela por el asesinato machista: "Esto no se lo espera nadie"

El alcalde del municipio de La Viñuela, José Juan Jiménez, ha afirmado este martes tras la muerte a puñaladas de una mujer a manos de su pareja este pasado lunes que la localidad esta "conmocionada y yo, personalmente, abrumado".

"Que pase una cosa de estas tan terrorífica no se lo espera nadie", ha lamentado el regidor, al tiempo que ha señalado, que la mujer era conocida en el pueblo, un municipio axárquico de unos 2.000 habitantes, y "era fantástica y de él no sabemos; no sabía que la mujer tuviera una relación".

El regidor ha añadido: "lo ve uno todos los días por televisión y nunca te va a tocar a ti, pero te toca y cuando te toca sientes impotencia, sientes rabia, y estamos destrozados".

Ha coincidido con otros vecinos en destacar que esta mujer había tenido una "vida dura", por el fallecimiento hace unos años de su marido de forma repentina por un problema cardiaco y más recientemente de uno de sus hijos, que sufría una enfermedad degenerativa.

"No se puede hacer nada contra lo que dicte el destino, pero que venga alguien y te quite la vida porque se crea con algún derecho... Eso es terrorífico y terrible y es lo que nos conmueve especialmente", ha añadido el alcalde.

Ha anunciado que el Ayuntamiento convocará una concentración como acto de repulsa que ayude a significar el apoyo a la familia y la máxima condena hacia la violencia machista.

La Guardia Civil encontró en la noche de este pasado lunes el cadáver de una mujer con signos de violencia en el municipio malagueño de La Viñuela. El cuerpo fue localizado en su domicilio y presentaba casi 30 puñaladas.

Esta madrugada fue detenido en Marbella, en colaboración con la Policía Local del municipio, la pareja de la mujer, con la que mantenía una relación sentimental desde hacía pocos meses, como presunto autor de los hechos, según han precisado fuentes del instituto armado. Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha indicado que el presunto autor de los hechos tenía antecedentes por violencia de género con otra víctima.