Consejos para la seguridad en internet de los niños

Con las vacaciones de Navidad ya aquí y con los más pequeños pasando más tiempo en los hogares, desde Prosegur proponen siete medidas para que los padres aseguren el correcto uso de internet por parte de sus hijos.

Para los menores a día de hoy, internet supone la mayor fuente de información a la que pueden acceder y las redes sociales desempeñen un papel crucial en las relaciones personales de las nuevas generaciones. Esta actividad ha hecho, a su vez que, surjan nuevos riesgos para los más jóvenes y que los padres tengan una labor añadida en educar a los hijos en el buen uso de las redes sociales y garantizar que puedan disfrutar de las nuevas tecnologías de forma segura.

En lo que respecta a la supervisión de los padres del uso que hagan se recomienda utilizar las herramientas de control parental, que los dispositivos de acceso a internet del menor estén en espacios de usos general en la casa (no se recomienda que tengan móvil con Internet hasta a partir de los doce años), y que en caso de hacer un perfil en redes sociales que el adulto configure la privacidad y seguridad de la cuenta para que esta sea accesible para gente de su entorno, pero no para desconocidos.

En lo referente a la educación que los padres deben darle a los hijos en el buen uso de la red, se debe poner foco en cuatro pautas. La primera alertarles de la existencia del cyberbullying como una extensión en las redes sociales del acoso escolar y de lo importante que resulta denunciar cuanto antes este problema para atajarlo. La segunda advertir a los menores que la información y contenidos que se suben a internet después resulta muy difícil borrarlos. En tercer lugar enseñarles que al igual que sucede en el mundo real no hay que fiarse de los desconocidos en el mundo on line y no aceptar solicitudes de amistad de personas ajenas al ámbito de amigos y familia. Finalmente, el que no utilicen su verdadero nombre sino un apodo para el uso de las redes sociales es una garantía de que gente que no esté dentro del entorno del menor pueda contactar con él.

En definitiva, es necesario al mismo tiempo que los padres –para poder educar y tutelar a sus hijos en este ámbito- también se involucren y se formen en el uso y manejo de internet y redes sociales ya que por lo general son las nuevas generaciones quienes disponen mayores conocimientos de la red que sus padres.