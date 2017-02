El Consistorio quiere que la Fundación del Málaga integre a las administraciones

La cuenta atrás para que el Málaga CF. tenga en sus manos los algo más de 108.000 metros cuadrados del sector Arraijanal en los que edificar su ciudad deportiva parece acercarse a su final. El propio concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, ya apuntó esta semana pasada que "en una o dos semanas" podría ver la luz el convenio mediante el que se formalizará la cesión de esta parcela. Si bien la disposición del Ayuntamiento es clara en ir adelante con esta actuación, no lo es menos su deseo de que el ente que recepcionará estos suelos, la fundación del club, pase a estar integrada por las administraciones públicas que en la actualidad son copropietarias del estadio de La Rosaleda; es decir, la Junta de Andalucía, la Diputación provincial y el propio Ayuntamiento.

La demanda, que no tiene por qué afectar a la firma del acuerdo de cesión del suelo, se produce después de que la propiedad de la entidad de Martiricos llevase adelante una modificación de los estatutos de la fundación, de manera que únicamente aparecen como gestores de la misma el jeque Abdullah Al Thani y sus hijos. Con ese movimiento, que de acuerdo con los primeros contactos no es mal visto por parte del club, el Consistorio busca velar por el buen desarrollo de las intervenciones planteadas.

La Junta de Gobierno de esta semana podría dar el visto bueno a la cesión demanial de la parcela

Según fuentes consultadas, el asunto se puso sobre la mesa días atrás, en el marco de una reunión con representantes de la entidad blanquiazul. Durante el desarrollo del encuentro, los responsables municipales señalaron la necesidad de que las instituciones públicas formen parte de la fundación, que legalmente es la única a la que el Consistorio puede ceder los terrenos para la Academia. La legislación impide un movimiento de estas características al Málaga CF.

De hecho, a pesar de que el alcalde, Francisco de la Torre, ya firmó el 26 de marzo de 2015 un protocolo de intenciones con el entonces director general del Málaga Vicente Casado para avanzar en la entrega de parte de Arraijanal, no ha sido hasta ahora cuando se ha completado el procedimiento administrativo que debía seguir la entidad blanquiazul para, objetivamente, aspirar a esta parcela. El paso definitivo se produjo el pasado 17 de febrero cuando el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó la inscripción de la Fundación Deportiva del Málaga.

El documento que puso las bases de lo que ha de ratificarse en las próximas semanas incluía la entrega de 108.000 metros cuadrados para su ocupación a coste cero por un periodo de 75 años. De acuerdo con los datos municipales, la adquisición de este terreno por parte del Ayuntamiento, a lo que se vio obligada en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) por exigencias de la Junta, se valoró en unos 14 millones de euros. La inversión total de la ciudad deportiva podría rondar los 15 millones de euros, aunque la misma irá tomando forma de manera paulatina y por fases.

El alcalde ya explicó el mismo día de la firma del protocolo que con la concesión demanial no se buscaba una contraprestación. "No hemos querido plantear ninguna contraprestación más que sea útil nuestro esfuerzo; no buscamos ninguna rentabilización", dijo entonces para argumentar el carácter gratuito de la entrega del suelo. "A una ciudad le va enormemente bien tener un club en el máximo nivel", añadió, recordando la repercusión económica que tiene para la ciudad. "Lo que es bueno para el Málaga es bueno para la ciudad", apostilló.