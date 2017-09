El Consistorio explica a vecinos las mejoras que financiará con el canon del agua

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga, Raúl Jiménez, se reunió ayer con miembros de la junta directiva de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Organizaciones Sociales Cívilis, para explicarles las mejoras en la infraestructura hidráulica de la ciudad proyectadas por Emasa con un horizonte de 20 años. Las actuaciones, cuya ejecución supondrá una inversión total de 132 millones de euros, se deberían financiar con cargo al canon establecido por la ley para este tipo de obras.

Asimismo, recordó que la directiva europea que regula esta materia establece que los gastos del ciclo integral del agua deben repercutirse directamente en el recibo.

No obstante, al margen de la obligación legal, Jiménez defendió "la idoneidad" del canon para respaldar la realización de estas obras, al hacerse con un criterio proporcional. "Los grandes consumidores tendrán que pagar más que los pequeños, porque utilizan mucha más cantidad de agua, es más sensato, más lógico, más justo y más claro", explicó Jiménez, al tiempo que añadió que el canon aporta a las inversiones un "plus de transparencia", ya que se trata de una partida finalista, que no puede destinarse a otra cosa que no sea el fin que se ha determinado.