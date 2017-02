El Consistorio tocará todas las puertas para evitar más inundaciones

La capital malagueña se ha inundado dos veces en apenas tres meses, por no contar con los duros efectos ocasionados por otras lluvias torrenciales en 2012 ó 2015 así como en ejercicios anteriores con el año 1989 siempre en el recuerdo. Es obvio que la ciudad no está completamente preparada para recibir fuertes avenidas y todos los partidos políticos no solo lo reconocieron ayer en el Pleno sino que aprobaron tocar todas las puertas posibles para pedir ayuda, desde el Gobierno central y la Junta hasta la Universidad de Málaga, entre otros organismos. De hecho, el equipo del gobierno del PP y el PSOE presentaron sendas mociones con las inundaciones del pasado domingo como telón de fondo y se aprobaron la mayoría de los puntos por unanimidad.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se encargó personalmente de defender la moción popular. "La ciudad es sólida en general pero cuando la lluvia es de 80 litros por metro cuadrado en una hora es complicado", afirmó el regidor, que presentó una batería de 27 proyectos valorados en 42,3 millones de euros para solucionar o, al menos, paliar la situación. Son proyectos de mejora de drenaje en varias calles, encauzamiento y embovedamiento de arroyos o canalizaciones. La moción del PP incluía tres puntos y se añadió un cuarto a última hora. Tres de ellos fueron aprobados por unanimidad y hacían referencia, entre otros asuntos, a instar a la Junta de Andalucía y al Estado a destinar fondos propios y europeos para obras de adecuación de arroyos.

El PSOE acusó al PP de haber gastado el dinero en Art Natura o el Astoria

No hubo consenso en el punto 2, en el que el PP proponía a la Junta de Andalucía que, si no invertía fondos propios, el Ayuntamiento recibiera dinero para obras del canon autonómico para saneamiento que se cobra en la factura de Emasa. "Si aprobáramos ese punto estaríamos haciendo el ridículo porque no es posible. Es un canon de depuración aprobado por ley y no se puede destinar a obras de adecuación de arroyos", dijo Eduardo Zorrilla, portavoz de Málaga para la Gente. En la misma línea se expresó María del Carmen Moreno, portavoz socialista. De la Torre reconoció que "lo del canon tiene su complejidad, pero buscamos soluciones imaginativas" e hizo una enmienda. En cualquier caso, el punto fue aprobado por 17 votos a favor, frente a ocho negativos y cinco abstenciones.

En la moción socialista el guión fue parecido. El PSOE propuso 14 acuerdos de los cuales se aprobaron todos por unanimidad menos el punto siete, en el que el equipo de gobierno votó en contra. En este punto el PSOE pedía instar al Ayuntamiento a crear un gran corredor verde entre La Araña y Churriana, un punto que el PP no veía mal siempre y cuando se instara a hacerlo también a la Junta de Andalucía. La oposición no aceptó la enmienda y salió adelante el punto. En el resto, el PSOE reclamaba eliminar puntos negros de inundaciones en la ciudad, un nuevo puente sobre el Guadalhorce o la separación de aguas pluviales y residuales en la red de saneamiento.

Hubo acuerdo al votar, pero eso no quiere decir que el Pleno fuera tranquilo. La portavoz socialista acusó a De la Torre de haberse gastado los fondos europeos "en embellecer la ciudad, en la Málaga del escaparate, en lugar de haberlo utilizado para estas obras necesarias". "Podía haber hecho esas 27 obras con los 30 millones de Art Natura o los 20 del Astoria", recalcó Moreno. "Hay políticos ineptos que han acrecentado los problemas de esta ciudad. El fracaso es tan grande que ni siquiera se activó el plan de emergencia en la madrugada del sábado. Es de vergüenza y hay que ponerse las pilas ya", dijo Ysabel Torralbo, portavoz de Málaga Ahora. Ciudadanos y Málaga para la Gente exigieron al equipo de Gobierno y a la Junta "ponerse el mono de trabajo, colaborar y no echarse los trastos a la cabeza". De la Torre indicó que el Ayuntamiento ha hecho obras, "pero no todas y la prueba es que seguimos con problemas".