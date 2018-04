La Cónsula inicia la recta final del segundo año con el restaurante cerrado

El discurso político sigue siendo el mismo: tener cerrados desde hace más de dos años los restaurantes de las Escuelas de Hostelería La Cónsula y La Fonda no va en detrimento de la formación que reciben los alumnos de ambos centros. Dentro de las cocinas no se piensa lo mismo pero se echan a la cazuela dosis extra de paciencia mientras se intenta paliar lo que ellos sí que consideran un déficit. Viendo la tardanza de las "cuestiones administrativas" temen que acabe el curso como empezó, sin que puedan ofrecer a los estudiantes la posibilidad de enfrentarse a clientes reales. No obstante, desde la Junta de Andalucía no descartan que se puedan abrir los establecimientos en los meses que restan para que finalice el periodo lectivo.

"No está cerrado, funciona como restaurante de prácticas aunque el objetivo de la Consejería es que se pueda abrir al público y se han hecho todos los trabajos administrativos para que esto pueda ser una realidad", apuntó ayer el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo. "Ahora lo que falta es la conclusión del proceso administrativo y que tengamos todos los elementos para poder abrirlo, está prácticamente todo preparado y en cuanto tengamos la aprobación definitiva de los precios públicos se pueda realizar la apertura", agregó Ruiz Espejo tras la presentación del taller Ciencia y cocina que se realiza esta semana en La Cónsula y en diversas sedes de la Universidad de Málaga. También aseguró que "será un complemento definitivo a la formación que se realiza pero no es un elemento único y decisivo para la enseñanzas de La Cónsula, es un elemento más y, por tanto, estamos comprometidos para que se pueda poner en marcha", agregó el delegado al tiempo que destacó que es "importante reconocer la normalización en la actividad de la escuela ".

En cuanto a los tiempos, apuntó que "no descartamos que se pueda abrir en los meses de curso que quedan pero restan algunas cuestiones administrativas para poder cerrar". Lo importante, destacó, "es que se entienda que el restaurante no es clave sino que es un elemento más que permitiría realizarlas durante el resto del curso las prácticas que ahora se hacen fuera, no es algo que vaya en detrimento de la formación que se imparte en este momento y que están adquiriendo los alumnos". Ruiz Espejo detalló que faltan los informes definitivos de Patrimonio Jurídico, pero que una vez que estén "por parte de la escuela estará todo preparado, tan sólo habrá que adquirir la mercancía".

Prueba del intento de normalización en la escuela, a la que pretenden situar en el punto de excelencia en el que se encontraba hace una década, es que el próximo 16 de abril se abrirá nuevamente el plazo de solicitudes de ingreso. Los interesados tendrán hasta finales de mayo para presentar la documentación.