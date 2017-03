Consumidores piden que se cumpla la sentencia contra Ryanair

La Asociación de Consumidores y Usuarios Adecua pedirá que se cumpla la sentencia que declaró "ilícita y desleal", así como "sexista" una publicidad de la compañía aérea Ryanair en su web para la promoción de billetes y la venta de un calendario, campañas en las que aparecían azafatas en biquini. Así lo aseguró el presidente de Adecua, el letrado Antonio Castillo Gómez, que presentó la demanda inicial, quien señaló que la Sección Sexta de la Audiencia de Málaga que resolvió el recurso de apelación y confirmó la resolución del Juzgado de lo Mercantil número 2 ya ha acordado remitir el procedimiento a dicho juzgado.

Esto se produce, explicó, "tras no haberse interpuesto recurso de casación" contra la sentencia emitida el pasado mes de febrero, que confirmó la anterior, que con este trámite "adquiere firmeza". Una vez que el procedimiento esté en el juzgado se pedirá la ejecución de obligación no dineraria, que supone que se cumpla la sentencia "en todos los términos", aunque los dos primeros, que se refieren a cesar este tipo de publicidad y abstenerse de repetirla, se han cumplido por el momento, por lo que "no se pedirá nada al respecto", dijo.

Sobre el tercer punto de la condena, el de la publicación del fallo de la sentencia en los dos periódicos de mayor difusión nacional, garantizándose "la legibilidad y notoriedad del anuncio", el letrado indicó que se pedirá que se ejecute lo que recoge la sentencia "conforme a los parámetros que se dicen en la misma". Dicho juzgado de los Mercantil dictó en 2013 una sentencia, en la que condenó a la empresa a cesar dichas promociones y a abstenerse de repetirlas, al estimar la demanda presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios Adecua, a la que se sumaron la Fiscalía de Málaga y la Abogacía del Estado, contra la publicidad de la compañía desarrollada en 2012.