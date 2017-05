Continúa la incertidumbre acerca del derribo de la casa del artista Emi Bonilla

El artista malagueño Emi Bonilla continúa sin saber lo que será del futuro de su casa, tras que la Gerencia Municipal de Urbanismo lo declarara en ruinas a causa de un deterioro causado por las lluvias el pasado mes de diciembre. Desde entonces se programó el derribo de la vivienda por motivos de "seguridad ante el peligro de derrumbe", según el Consistorio.

Sin embargo, el artista junto a su abogada, Rosa Roldán, afirman que la vivienda se encuentra en buen estado y que lo único que sufrió daños fue la parte del tablao - colindante a su casa- donde Bonilla organizaba algunos espectáculos. Además, aseguran que los daños podrían ser reparados y los gastos los cubre el seguro.

Ayer, el artista y la jurista, tenían una cita con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para hablar sobre las posibles soluciones sin llegar al derribo. La cita con De la Torre no pudo efectuarse pero ambos fueron atendidos por José Ramón Fernández García, director técnico de alcaldía y Leonor Muñoz Pastrana, la jefa de licencias y conservación. Los profesionales les informaron que se estudiarían las posibles ayudas que se le podría facilitar al artista, aunque se desconoce del tipo que pueden ser y aún no eliminan la posibilidad de seguir adelante con el derribo.

Por ahora, los ciudadanos han recogido más de 360 firmas para evitar la demolición, que además correría a cuenta de la familia y supondría una cuantía de más de 25.000 euros. Su abogada contaba que en caso de derribo, el Ayuntamiento les daría una ayuda de 1.800 euros para buscar otro alojamiento, pero Roldán asegura que es insuficiente. Además, su cliente, Bonilla, cobra una pensión no contributiva que apenas supera los 300 euros. A la espera de ser recibidos por el alcalde de Málaga, los afectados junto con su representante legal reunirán el papeleo necesario para evitar que la acción de derribo se lleve a cabo. El artista, que vive con una de sus hermanas, asegura que su hogar no ha sufrido ningún daño e insiste en que no está dispuesto a abandonar su hogar. "Yo de mi casa no me muevo", reafirma Emi Bonilla.