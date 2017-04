Continúan cerrados 14 hoteles pese al buen momento turístico

Un total de 28 del litoral andaluz permanecen cerrados, 12 ellos de temporada y 16 por conflictos laborales o problemas de gestión, según los datos facilitados a Efe por CCOO, que llama la atención sobre esta situación por las excelentes previsiones para la Semana Santa. El cierre de estos establecimientos supone que haya 10.200 plazas menos disponibles y unos 3.600 puestos de trabajo menos que en años anteriores a la crisis, en los que todos los establecimientos de las provincias costeras habían abierto en estas fechas al público.

En comparación con la Semana Santa de 2016 sí se ha producido una mejoría -entonces estaban cerrados 44 hoteles-, que CCOO atribuye a que la Pascua se celebra este año en abril en lugar de marzo. Para el secretario federal de Política Institucional de la Federación de Servicios de CCOO, Gonzalo Fuentes, es "un despropósito haya hoteles de temporada cerrados", sobre todo en Almería y Huelva, con el clima que hay en la comunidad.

Lamenta que tras un 2016 en el que Andalucía batió un récord de turistas, "esto no haya repercutido" en una apuesta por ampliar los periodos de apertura y revertir los beneficios en el empleo. Desde CCOO defienden que las empresas tengan responsabilidad corporativa con sus trabajadores y también con la zona en la que se implantan y argumentan que recortar los periodos de apertura supone menos ingresos para la economía local, tanto por los visitantes que no consumen como por las personas que no trabajan.

En Málaga hay catorce hoteles cerrados -uno por temporada y 1 por problemas de gestión-, que suponen 4.500 plazas hoteleras menos y 1.300 empleos directos perdidos, según los datos del sindicato. De los hoteles que no han abierto por problemas estructurales, siete son del grupo Summa y están inmersos en concursos de acreedores, seis están cerrados por distintas causas (Byblos en Mijas, Guadalpín Marbella, Incosol y Don Miguel en Marbella, AGH en Estepona y CIOMijas), y el único que no ha abierto por temporada es el Pinomar en Marbella. Fuentes incidió en que en Semana Santa siempre se ha producido un repunte importante de visitantes y lamenta la imagen que se ofrece al exterior con el cierre de hoteles, en un sector que supone el 13 por ciento del PIB andaluz. El sindicato reclama la búsqueda de soluciones a los dieciséis hoteles que están cerrados por mala gestión, cuyos propietarios estaban ligados en su mayoría al sector inmobiliario, y otros que eran hoteleros, como el caso de grupo Summa Hoteles, y apuesta por proyectos que abarquen todos los productos que hay en Andalucía.