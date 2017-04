Convocan a afectados de Aifos que no recibieron sus viviendas

El despacho de abogados Ley 57 y la alianza Business and You han organizado una jornada dirigida a los afectados por quiebras de inmobiliarias, como Aifos, con el fin de dar a conocer las posibilidades legales que tienen para poder recuperar el dinero anticipado por una vivienda no construida y, por tanto, nunca entregadas. La jornada tendrá lugar el próximo jueves en el Hotel Ilunion de Málaga.

Se calcula que desde el año 2002 hasta 2009, según estos letrados, decenas de miles de familias adquirieron viviendas sobre plano que nunca llegaron a entregarse. Así, han indicado que unas 100.000 familias pudieron verse afectadas por las quiebras de firmas como Martinsa Fadesa, Tremón, Naviro Inmobiliaria o Ávila Rojas, con un importe que podría superar los 5.000 millones de euros.