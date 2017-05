Convocan una manifestación para el 11 de junio en defensa de la sanidad

Cuatro sindicatos se han unido para convocar una gran manifestación en defensa de la sanidad en Málaga hartos de los "engaños" del Servicio Andaluz de Salud. La protesta -impulsada por CCOO, UGT, Sindicato Médico y de Enfermería- se llevará a cabo el domingo 11 de junio por la mañana. Es la respuesta de las organizaciones sindicales al "incumplimiento" del SAS de su compromiso de cubrir al 100% la plantilla durante el verano y de no cerrar camas ni quirófanos en las próximas vacaciones estivales. Y no sólo eso. Según anunciaron ayer, los cuatro sindicatos también se han constituido en plataforma a la que invitan a sumarse a las organizaciones sociales de la provincia en defensa de la sanidad.

Las movilizaciones comenzarán el 25 de mayo, con una concentración a las 11:00 a las puertas del Regional. El jueves 1 de junio, se repetirá una protesta similar a la misma hora en el Clínico y el 8 de junio, frente a la Delegación de Salud. Aunque el SAS aún no ha cerrado el plan del verano, los sindicatos ya tienen información de que la cobertura no será tan amplia como prometió su gerente, Mariano Martín, en la reunión que mantuvo con los representantes de los trabajadores el pasado 6 de marzo. Como ejemplo, los sindicatos comentaron que en Cirugía General del Clínico, de ocho cirujanos, el año pasado no se sustituyó a ninguno y este verano, el SAS reemplazará a dos. "Algo más de contratación va a haber este verano, pero ese no fue el compromiso. Prometieron el 100%. Ya nos han engañado muchas veces. Nos engañaron en 2008 con el megahospital y ahora, con el Plan Costa [el de la cobertura estival]", dijo el secretario de Sanidad de CCOO, Rafael González. Los sindicatos han informado de las movilizaciones al Consejo Social para que se pliegue a las protestas y tratarán de que haya una sesión monográfica de la Mesa Sectorial.

Antonio Martín, presidente del Sindicato Médico, apuntó que en algunos centros, la administración ni siquiera ha consultado a los servicios sobre sus necesidades de cara al verano, como ha ocurrido en los hospitales de Marbella y Benalmádena. "El plan obvia a dos centros importantes", criticó. Luego recordó que el déficit de la sanidad "es un problema de todos los malagueños" porque ya hay muchos que han tenido que contratar seguros privados por la falta de respuesta de la asistencia pública.

El secretario provincial del Sindicato de Enfermería (Satse), Juan José Sánchez, añadió que no hay que esperar al verano para confirmar el incumplimiento del SAS porque en la actualidad las plantillas no están al 100% ya que muchas bajas laborales y reducciones de jornada no se cubren. Además, precisó que en Semana Santa se cerraron quirófanos en el Hospital Marítimo, en el de Benalmádena y también la actividad quirúrgica de tarde en los comarcales de Antequera y la Axarquía. "Eso nos da una idea de las intenciones del SAS", dijo. El secretario de UGT de Sanidad, Ramón Sánchez, sostuvo que Salud y el SAS "nos están ninguneando desde hace mucho tiempo" e ironizó con que sería mejor acudir a Amando Ortega -propietario de Zara que ha donado 40 millones a la sanidad andaluz- que a la Administración sanitaria. También la Plataforma en Defensa de la Calidad de la Sanidad Malagueña denunció el "incumplimiento" de los acuerdos alcanzados con Salud y llamó a la unión de colectivos sociales y profesionales para resolver los problemas de la sanidad.