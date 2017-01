Convocan para el 15 de enero una nueva marcha por la sanidad pública

Una nueva marcha por la sanidad pública de Málaga ha sido convocada para el 15 de enero en la que se reclamará "una sanidad pública digna y de calidad". Tras la anterior protesta, que reunió a unas 3.000 personas, según la Subdelegación del Gobierno, y 12.000, según los convocantes, la situación "no sólo no ha mejorado, sino que ha ido de mal en peor", ha señalado en las redes sociales la plataforma ciudadana liderada por el organizador de la anterior protesta, el docente Jonathan Andrades. A su juicio, desde entonces se ha producido "un cierre de camas en Navidad" y "un colapso de las urgencias" en el Hospital Virgen de la Victoria y en el Regional, además de "un aumento del tiempo de lista de espera para diagnóstico y especialistas". También indicó que las inversiones en infraestructuras -como la construcción de un tercer hospital para la capital malagueña, diversos CHARE en Torremolinos, Mijas y Estepona o la apertura completa de los hospitales de Ronda, Costa del Sol y Cártama- no se han producido, ni siquiera "en dotación para atención primaria y urgencias".

Del mismo modo, han pedido mayor contratación de personal sanitario "para equiparar ratios con el resto del territorio español y andaluz", así como "la reversión de la fusión hospitalaria en especialidades como Urología y la propuesta de unos presupuestos finalistas" para el sistema sanitario. La nueva marcha, convocada para el mediodía del 15 de enero, recorrerá el centro histórico de la capital de Málaga, con inicio en la plaza de la Marina y fin en la de la Merced.

Usuarios, médicos, personal del 061, enfermeras y profesionales de diversos ámbitos se sumaron a la anterior protesta. También lo hicieron grupos de izquierdas y algunos políticos a título personal, entre ellos Francisco de la Torre, Elías Bendodo, Esperanza Oña, Juan Cassá y Alberto Montero. Convocada por un profesor de Secundaria, la llamada ciudadana "asindical y apolítica", como explicó el organizador, no fue tan numerosa como las que se desarrollaron simultáneamente en Granada (unas 45.000 personas) y en Huelva (13.000). Pero sí que supuso un grito unánime contra los recortes que han hecho perder "unos 2.000 puestos de trabajo entre el personal perteneciente al Servicio Andaluz de Salud en la provincia y han agravado una situación inasumible en la calidad asistencial del usuario, indefenso ante tanto despropósito", según explicaron en el manifiesto que se leyó en el Hospital Noble, al finalizar el recorrido.