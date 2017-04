Cortés insiste en que demandas de los bomberos son "ilegales"

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Mario Cortés, dijo ayer que el conflicto de los bomberos "acabará cuando se den cuenta de que lo que están pidiendo, simple y llanamente, no es legal". Entre las reivindicaciones de los bomberos, que llevan más de cien días de encierro y en huelga indefinida, está la reclasificación de funcionarios a nivel C1, la regularización de la jornada laboral y la actualización del reglamento interno. Además, insisten en "la pérdida de confianza" con la Jefatura.

Al respecto, Cortés recordó a los bomberos "el hecho de que lo que se está pidiendo es ilegal". "No podemos romper un convenio que acaba de ser firmado por todos los representantes sindicales de este Ayuntamiento, porque a un grupo de bomberos no les guste ese convenio; no es posible", dijo.

En este punto, agregó que la legislación, la Ley de Bases de Régimen Local, incluso la ley de huelga "así lo dice". "Un grupo de bomberos está en contra de un convenio firmado por el Ayuntamiento de Málaga y el resto de sindicatos y pretenden romperlo y no es posible ni con manifestaciones, ni con huelgas, ni con concentraciones ni bajo ninguna medida de presión", insistió. "Simple y llanamente no es posible y no es legal", sostuvo.