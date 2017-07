Cortés dice que no se "prostituirá" y tensa el conflicto con Bomberos

Consciente o inconsciente Mario Cortés vuelve a ser protagonista por sus declaraciones. El actual concejal de Seguridad lejos de endulzar su discurso en el conflicto que mantienen los sindicatos con mayor representación en el Cuerpo de Bomberos de Málaga capital, en huelga desde hace ya cuatro meses, aumenta el tono de la fricción. Por medio de la red social Twitter, el edil del PP se vio enfrascado en un rifirrafe mayúsculo cuando dejó caer su intención de dar a conocer detalles pormenorizados de los salarios, las salidas, los horarios de los efectivos contraincendios.

"Próximamente hablaremos de suelos y complementos en Bomberos", llegó a advertir en un mensaje lanzado hace un par de días, circunstancia que le valió un número considerable de respuestas críticas y llegando a solicitar su dimisión del cargo. Entre estas últimas voces, la de parlamentario andaluz de IU José Antonio Castro, que por esta misma vía afirmó: "Lo de Mario cortés amenazando y vacilándole a bomberos municipales es deplorable, que lo cesen ya...". No parece que la destitución esté, por el momento en la cabeza del alcalde, Francisco de la Torre, ni la dimisión en la del propio Cortés.

Accesibilidad admite que hay un solo intérprete de lengua de signos

El asunto formó parte de la discusión en la sesión mensual de la Comisión de Ordenación del Territorio y Seguridad, a la que acudió el grupo Málaga para la Gente solicitando la participación directa del alcalde, Francisco de la Torre, en las negociaciones con los bomberos para poner fin al actual conflicto. Durante su intervención, Cortés admitió el error de haber abordado el tema de Bomberos en las redes sociales, aunque no varió su postura. "No me voy a prostituir", llegó a decir en alusión a la posibilidad de aceptar las reclamaciones que se hacen de los sindicatos de Bomberos tras "el acoso" del que, consideró, ha sido objeto en esto días. "Para mí sería más fácil sentarme con esos señores y preguntarles qué quieren, dárselo y que me dejen en paz, pero defiendo los intereses de Málaga y del Ayuntamiento, no mi sillón ni mi culo", expuso. A su juicio, aceptar esos planteamientos ser prostituirse. "¿Que tiene desgaste para mí? Claro que lo tiene, pero duermo tranquilo todas las noches porque estoy haciendo lo correcto", añadió.

Criticado por otros grupos por haber incrementando la tensión en este asunto, negó la mayor y recordó que él no fue el que en el inició el conflicto pintó mensajes insultantes en los camiones de bomberos contra la figura del alcalde y del equipo de gobierno del PP. Para respaldar a su compañero de partido, el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, aseguró que detrás de las palabras del edil de Seguridad "está todo el equipo de gobierno, somos una unidad".

Durante la comisión quedó sobre la mesa la propuesta presentada por el edil no adscrito Juan José Espinosa para que el Ayuntamiento se haga con la propiedad del edificio Casa Pedro, en El Palo, para destinarlo a equipamiento. Pomares dijo que legalmente no sería posible acometer esta actuación en este momento, ya que se encuentra en zona de dominio marítimo terrestre, habiendo que esperar a que la Dirección General de Costas modifique el deslinde. Al tiempo, aludió a la existencia de conversaciones de los dueños del edificio para la venta del mismo a una empresa.

En cuanto a la propuesta de reordenación de los paseos marítimos de Pedregalejo y El Palo, el concejal del PP admitió que las actuaciones finales sobre ambos espacios serán objeto de conversación con los vecinos de la zona, si bien matizó que el diseño final no se someterá "a un proceso de participación vinculante".

Asimismo, la concejala de Accesibilidad, Francisca Bazalo, admitió los problemas existentes con el servicio de intérprete de lenguaje de signos, ya que solo hay un técnico, con lo que el servicio queda desatendido cuando éste falta por vacaciones o enfermedad. "Hemos hablado con la empresa Más Cerca y nos dice que carecían de consignación presupuestaria para aumentar la plantilla", dijo Bazalo, quien recordó que en agosto del año pasado se le planteó a Personal la opción de dotar de más funciones a un trabajador que tiene la calificación necesaria, pero "estamos a la espera de ello".