La Costa del Sol elevará un 50% su inversión en el turismo nacional

El turismo español ha estado varios años de capa caída por la crisis. En 2017, sin embargo, remontó el vuelo, creció en la provincia malagueña y no se quiere desaprovechar la oportunidad de consolidar ese renacer. Con ese objetivo, el presidente de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, anunció ayer en el primer día en Fitur que este organismo invertirá este año 1,5 millones de euros en acciones de promoción en el mercado nacional, lo que supone un aumento del 50% respecto al ejercicio anterior.

El nuevo plan incluye 60 acciones y, además de esta presencia tradicional y necesaria en Fitur, "nos volcaremos en otras citas turísticas nacionales muy importantes como Sevatur, Tierra Adentro, Navartur o Expovacaciones", comentó Bendodo, quien recalcó que se va a incidir especialmente en segmentos como el turismo de interior o el golf.

El año pasado llegaron a la Costa del Sol 12,5 millones de visitantes, de los cuales 5,1 millones fueron españoles, un 3,9% más que en 2016. "Por fin podemos hablar de una recuperación del mercado nacional", subrayó el también presidente de la Diputación de Málaga, quien resaltó que hay una estimación de crecimiento del 2,5% del turismo entre enero y abril "por lo que estamos en la senda de la consolidación del mercado nacional".

Para conseguirlo han llegado a Madrid 150 empresarios de la Costa del Sol que, según afirman, tendrán unas 1.200 citas profesionales en los próximos días. Desde primera hora de la mañana se pudo observar a empresarios reunidos en las salas habilitadas para ello tanto en el expositor de la Costa del Sol como en el genérico andaluz.

Pese a que Málaga ha atraído al mayor número de turistas de su historia, Bendodo afirmó que "la Costa del Sol no tiene techo y hay margen de crecimiento si crecemos de forma ordenada". Ahí está la clave, pues el objetivo último es conseguir mayores ingresos para la provincia sin caer en masificaciones. "No es sumar por sumar, se trata de que los turistas que vengan gasten más, por lo que queremos un crecimiento ordenado", insistió Bendodo, quien defendió que en Málaga "no hay turismofobia". "Recibimos al turista con los brazos abiertos porque genera mucho empleo y riqueza, hay que cuidarlo y se puede compatibilizar", añadió.

El gran reto de la Costa del Sol es no ser un destino solo de verano. Poco a poco lo va consiguiendo, aumentando de manera notable sus números en temporada baja y reduciéndose el volumen de hoteles, restaurantes o centros de ocio que cierran. "Hay producto para abrir todo el año y vamos en la buena línea", dijo el presidente de Turismo Costa del Sol.