La Costa del Sol fidelizará al turista que prime la calidad sobre el precio

El resurgir de otros destinos mediterráneos como Turquía, Egipto o Túnez -que ofrecen una semana de estancia en hoteles de cinco estrellas por apenas 300 euros- va a provocar que la Costa del Sol pierda turistas alemanes prestados, es decir, aquellos que iban tradicionalmente a esos países y que, ante los atentados terroristas o golpes de estado, han venido en los últimos años a Málaga como destino refugio. Turismo Costa del Sol es consciente de este fenómeno -lógico por otra parte porque esos mercados se iban a recuperar antes o después siempre que no haya nuevos ataques- y, su presidente, Elías Bendodo, anunció ayer en la inauguración de la ITB en Berlín que hay que poner en marcha "una estrategia en el mercado alemán totalmente distinta a la de los últimos años". Esa estrategia se basa en fidelizar a los turistas que primen la calidad y la seguridad sobre el precio final, de forma que la Costa del Sol quiere que los viajeros que no miren tanto el precio y que hayan elegido estos años la provincia para descansar no se planteen regresar a esos otros destinos mediterráneos más baratos e inseguros, sino que repitan muchas más veces en la Costa del Sol.

"La Costa del Sol está desplegando una gran ofensiva por la fidelización del turista alemán", dijo Bendodo, dejando claro que "si el turista quiere precios y calidad baja preferimos que se quede en esos países y nosotros vamos a trabajar en consolidar la calidad y las infraestructuras turísticas que hay en Málaga".

Se va a elevar un 25% el presupuesto de promoción en el mercado germano

¿Cómo se puede separar el grano de la paja? El presidente de Turismo Costa del Sol señaló que la clave es aumentar la presencia en el mercado alemán. En este sentido, indicó que durante todo el año se van a producir reuniones y acuerdos con touroperadores, agencias de viaje o líneas aéreas en distintas ciudades alemanas y para ello van a incrementar un 25% el presupuesto para acciones promocionales en el mercado germano este año hasta alcanzar los 400.000 euros. "El alemán que vuelva en 2018 me atrevería a decir que volverá siempre", subrayó Bendodo, que recordó que aunque el sol y la playa es la principal motivación para el turista germano -ayer estaba nevando en Berlín- "ha entrado con mucha fuerza el turismo de interior y ahí la Costa del Sol tiene mucho que decir con el Caminito del Rey y La Gran Senda". Bendodo comentó que el Caminito del Rey recibirá en un mes al turista un millón y el 80% son extranjeros, muchos de ellos del centro de Europa.

Al aeropuerto de Málaga llegaron el año pasado 818.000 pasajeros procedentes de Alemania, un 13,5% más que en 2016, de los cuales 354.272 se alojaron en hoteles y apartamentos turísticos, un 12,6% más, que realizaron 1,8 millones de pernoctaciones, un 11,9% más. El dato fue espectacular, pero Bendodo prefirió mostrarse ayer "absolutamente prudente" sobre el comportamiento del mercado germano este año "porque ahora mismo su evolución es incierta". Otros destinos mediterráneos están captando más viajeros y la Costa del Sol ha perdido enlaces aéreos con la quiebra de Air Berlín, por lo que hay que ver qué ocurre en los próximos meses. "Yo firmaría ahora mismo un crecimiento del 3 o el 4%", señaló Bendodo tajante. El tiempo dirá, pero va a depender mucho de la promoción.