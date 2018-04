Costas extraerá 105.000 metros cúbicos de arena de ríos para las playas

El efecto del fuerte temporal de viento y lluvia que azotó buena parte del litoral de la provincia de Málaga a finales del pasado mes de enero (los días 28, 29 y 30 de enero), con vientos que alcanzaron los 90 kilómetros por hora, han obligado a la Dirección General de Costas a impulsar la extracción de 105.000 metros cúbicos de arena para la reposición de las playas más dañadas. Las estimaciones apuntan a que, de manera más o menos inmediata, podrá requerirse la mitad de este material.

Así se recoge en la petición que el ente estatal realiza a la Consejería de Medio Ambiente para disponer de la necesaria autorización ambiental. La misma acaba de ser expuesta a información pública por un periodo de 20 días. De forma literal, Costas relaciona la propuesta de actuación con el hecho de que "gran parte de las playas de la provincia se han visto afectadas, agravándose su situación de pérdida de arena y arrastres viarios". Por ello, "se hace imprescindible realizar esta aportación de forma artificial", reclamándose "con carácter de urgencia y prioritario" la autorización para obtener estos áridos de trece ríos y cauces de siete municipios.

No obstante, desde el ente precisaron que no necesariamente se tendrá que emplear la totalidad de este material. De hecho, explicaron que lo que se hará una vez se obtenga la pertinente autorización por parte de la Junta será delimitar las parcelas exactas de las que se obtendrá el material para la reposición y no será hasta que se determinen con exactitud la cantidad de metros cúbicos necesarios hasta que se intervendrá. Es decir, que cabe la posibilidad de que parte de la arena que reservada para otro momento del año.

En concreto, según los documentos consultados por este periódico, los trabajos se focalizan en los arroyos Ovejero (4.000 metros cúbicos) y Guadalobón (5.000 metros cúbicos) y los ríos El Padrón (10.000), Castor (3.000) y Velerín (10.000), todos ellos en Estepona; Guadaiza (4.000), en Marbella; Pasadas (15.000), Pilones (10.000) y Fuengirola (10.000), en Mijas; el arroyo Totalán (5.000), en Málaga; el arroyo Benagalbón (5.000), en Rincón de la Victoria; el Benamargosa (19.000), en Vélez-Málaga, y el río Grande (5.000), en Cártama. En el documento se especifica que "pese a tratarse de obra de emergencia, no se alterará el lecho fluvial ni se modificará el cauce de los ríos solicitados, y se respetará la vegetación de ribera". Incluso, Costas dice estar abierta a que por parte de Medio Ambiente se indiquen otras zonas de los ríos "propicias para la extracción, así como de cualquier otro río o arroyo de su competencia que no haya sido mencionado".