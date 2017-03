Crean una plataforma para reivindicar la sede de la Agencia del Medicamento

Francisco Florido, presidente del Colegio de Farmacéuticos y otro de los portavoces, apuntó que la plataforma inicia "una carrera de fondo" ya que hasta que se produzca el Brexit el escenario político puede cambiar. "No hay que pensar que está todo decidido y perder la ocasión. No arrojamos la toalla", comentó. El aeropuerto con sus conexiones internacionales y la amplia oferta hotelera son las principales bazas esgrimidas por la plataforma.

Una decena de colectivos malagueños no dan la batalla por perdida y han creado una plataforma para reivindicar que la ciudad siga luchando por la sede de la Agencia Europea del Medicamento tras el Brexit. Aunque dos comisiones del Congreso de los Diputados y el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya dieron su apoyo a Barcelona, la coordinadora luchará por torcer esa decisión.

El alcalde apela a que los catalanes no sean "egoístas"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, aún no da por perdida la posibilidad de que la Agencia Europea del Medicamento, tras su salida de Reino Unido por el 'brexit', se ubique en Málaga, pese a que el Gobierno central ha asegurado que "dará la batalla" para lograr que esté en Barcelona. "Todavía los catalanes igual se convencen y se dan cuenta de que es bueno ser más solidario y menos egoísta, en relación con este tema", sostuvo. "Hasta que el tema no esté terminado la opción segunda es Málaga, por qué no", aseguró De la Torre, insistiendo en que "quién sabe si los catalanes se pueden dar cuenta y tener un gesto". "España ha tenido un gesto con Cataluña ¿No es el momento de que Cataluña tenga un gesto con las zonas de España menos desarrolladas, que ayude a la cohesión española?"