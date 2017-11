Críticas a la burocracia, recetas expertas para crecer y defensa de la responsabilidad social

Había expectación con la celebración de esta mesa redonda porque se basaba en la gran experiencia vital de un prestigioso jurista como Antonio Garrigues, que recordó que tenía 83 años con cierta sorna, y del catedrático y ex ministro Jaime Lamo de Espinosa, así como con la aportación de la directora general de la Fundación Cruzcampo María Ángeles Rodríguez de Trujillo. Sus mensajes no solo no defraudaron sino que dejaron un poso de sabiduría que pasa a formar parte del activo personal de cada uno de los asistentes. El título de la jornada era La empresa inteligente. Gestores excelentes y Lamo de Espinosa, por ejemplo, recordó que Beethoven compuso sinfonías sordo o que Monet pintó sus últimos cuadros prácticamente ciego y destacó las posibilidades de crecimiento que supone "la lucha contra la adversidad". En este sentido, explicó que "las empresas tenéis el reto fundamental de plantearse la vida hacia un mundo desconocido" y desgranó que las características esenciales para una compañía son la inteligencia, la capacidad de convertir ideas en productos o servicios y la reputación. "Si tenemos reputación y hacemos bien el producto siempre habrá un nicho de mercado", explicó.

María Ángeles Rodríguez de Trujillo señaló que "los directivos inteligentes son aquellos que tienen la capacidad de dirigir a personas con visión y acción" y destacó la apuesta que muchas empresas están haciendo por la responsabilidad social. "Hay cambio climático, hambrunas, pobreza, vivimos una enorme crisis de confianza en los gobiernos, medios de comunicación o empresas y las empresas tenemos la capacidad de resolver muchos problemas", dijo la directora de la Fundación Cruzcampo, quien añadió que "está demostrado que las empresas que hacen acción social tienen más rendimiento económico, atrae más talento y los inversores miden ese retorno social". No obstante, comentó que "tiene que haber una alta dirección convencida e implicada e incorporar toda la acción de forma transversal a la cadena de valor".

Jaime Lamo Catedrático Economía UPM Antonio Garrigues Político y jurista Mª Angeles Rodríguez Directora Fundación Cruzcampo

Antonio Garrigues empezó afirmando que "el tema catalán se va a arreglar bien y eso va a indicar que España es un país serio y civilizado", por lo que se mostró optimista sobre el futuro del país. "En España nos quejamos de que tenemos problemas pero si vemos el conjunto somos uno de los países con menos problemas. EEUU con Trump tiene un problema, en Gran Bretaña el Brexit no hay forma de que salga adelante, Francia con Le Pen...", dijo. Sí criticó el funcionamiento de la Administración Pública, que pidió que fuera "más viva y más eficaz". "España tiene que dar saltos relevantes en la innovación, capacidad de acción y uso de sistemas tecnológicos por parte del sector público porque sigue habiendo una maraña burocrática", subrayó. Lamo de Espinosa fue más allá y afirmó directamente que "ahora hay tres millones de funcionarios y sobran 1,5millones" y subrayó que "vivo obsesionado con la tragedia española de la regulación administrativa".

Por otra parte, Garrigues pidió a los jóvenes "que se muevan un poco más" y destacó que, por mucho que avance la teconología, "seguiremos siendo humanos por lo que hay que perder el miedo al futuro".