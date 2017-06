Cruz Roja reclama un protocolo de actuación ante la llegada de pateras

El goteo incesante de inmigrantes rescatados en las costas andaluzas -más de 5.000 en unas 200 pateras solo este año- ha obligado a Cruz Roja, encargada de recepcionar a este colectivo a su llegada a los puertos, a llevar a cabo un análisis de la situación y a tratar de "medir" sus "capacidades". La clave, en palabras de Samuel Linares, coordinador de la ONG en Málaga, estriba en contar con un protocolo de actuación que permita a los voluntarios detectar posibles casos de trata de seres humanos. De esta forma, el portavoz insiste en la importancia de contar con "espacios adecuados" en los que puedan ofrecer una primera atención a las víctimas e identificar indicios. "Con 50 personas, a pie de puerto, es muy complicado. Forman parte de una red de trata. Son muy herméticas y Cruz Roja les genera cierta confianza. Se utiliza a mujeres y a bebés como pasaporte de entrada", recalcó.

La intervenciones de la ONG entre enero y junio de este año se han triplicado en Málaga con respecto al mismo periodo de 2016. En lo que va de 2017, el dispositivo se ha tenido que activar en al menos 16 ocasiones, lo que ha movilizado a 762 trabajadores y voluntarios. Los datos suponen un fuerte incremento respecto al ejercicio anterior, en que se registraron seis activaciones que implicaron a un total de 215. La previsión, afirma el responsable provincial de la organización, es que durante el verano las cifras continúen creciendo. "Si no entran en Málaga, lo hacen por Motril y es necesario también el apoyo de nuestros equipos. Tenemos claro que se puede dar una sobrecarga del sistema, que no es capaz de asumir una llegada de cientos de personas en distintos puntos", señaló Linares, que exige un "plan de contingencia" con "escenarios" en los que dar respuesta al colapso.

El pasado día 15, el Ayuntamiento tuvo que ofrecer el pabellón de Ciudad Jardín para que los inmigrantes que habían llegado pasaran la noche. Unos 60 voluntarios de Cruz Roja montaron contrarreloj 81 camas sobre la pista en la que durmieron. Esos días se habían interceptado tres embarcaciones: una con medio centenar de personas y otras dos con 93. Ya el lunes, la ONG improvisó un albergue en el polideportivo de la propia Comisaría provincial. No era la primera vez.

La mayoría de los rescatados suelen ser, en palabras del coordinador de Cruz Roja, jóvenes de complexión fuerte. El resto "se queda por el camino". "Nos cuentan que salieron de su país de origen hace uno, dos o tres años para atravesar el norte de África. Es un periplo vital. Solo los más fuertes consiguen llegar a nuestras costas", precisó el responsable, que asegura que su motivación no es otra que "encontrar una oportunidad".

El repunte del número de pateras interceptadas, que esta semana también ha reconocido el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, evidencia, indicó el portavoz de Cruz Roja, "que algo está pasando al otro lado del Mediterráneo", aunque desconoce si ello responde a "causas internas en Marruecos" o a que el "fenómeno migratorio está ejerciendo más presión" en el norte de esta zona. En enero, distintas fuentes consultadas subrayaron que se había producido una evidente relajación en el control de la salida de embarcaciones desde que el 21 de diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictara una sentencia que estipula que el acuerdo de libre comercio agrícola y pesquero no vincula al Sahara porque no es parte del territorio marroquí. La situación no parece haber experimentado cambios.