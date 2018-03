Cs pide a la Diputación que esté vigilante con los quirófanos del Guadalhorce

El grupo de Ciudadanos (Cs) en la Diputación de Málaga ha pedido a la institución que haga de intermediaria y esté "vigilante" para que se complete la apertura del Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) del Guadalhorce con la puesta en marcha de los quirófanos y del área de hospitalización. La viceportavoz de Cs, Teresa Pardo, ha recordado que el hospital, que lleva abierto desde junio de 2016 de manera parcial, "ha tenido que derivar más de 150 ingresos hospitalarios al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga capital y al Hospital Marítimo de Torremolinos, cuando las instalaciones de Cártama están acondicionadas".

Ha sostenido que las instalaciones y la maquinaria están en el centro del Guadalhorce, "pero no existe la suficiente capacidad eléctrica para soportar el trabajo diario de estas instalaciones". Pardo ha apuntado que existe un convenio "entre la Diputación, Endesa y los promotores de los terrenos que recogía que a finales de mayo de 2017 debía ponerse en servicio la línea". "A día de hoy no se ha cumplido: actualmente se ha ampliado la subestación de Villafranco de Guadalhorce, pero la línea de alta tensión no se ha ampliado, a la espera de un informa ambiental que debe recibir el Ayuntamiento de Cártama antes de otorgar la licencia", ha expuesto la también concejala de este Ayuntamiento. Por ello, ha solicitado a la institución provincial que "siga vigilante con el desarrollo de esta obra y que haga de intermediaria entre administración pública y empresa privada para acelerar un proyecto de utilidad pública".