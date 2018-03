Cs advierte al PP de que “no se dan las condiciones” para avalar el presupuesto de 2018

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga empieza a marcar diferencias con su socio de investudura, el Partido Popular y, más en concreto, con el alcalde, Francisco de la Torre. El portavoz de la formación naranja en la Casona del Parque, Juan Cassá, acaba de advertir al equipo de gobierno de que “hoy por hoy no se dan las condiciones” adecuadas para aprobar el proyecto de presupuesto municipal para el presente ejercicio.

Cassá ha sido categórico en este sentido, al asegurar que 75 días después de que enviase un listado de propuestas al Ejecutivo local, el mismo sigue sin tener respuesta. Asimismo, ha justificado su actual negativa a avalar las cuentas anuales en la falta de avances en dos de los asuntos que, a finales de diciembre del año pasado, fueron expuestas como claves para sentarse a negociar el documento: el plan de recuperación de Gibralfaro y el acuerdo con el Cuerpo de Bomberos.

“Detectamos mucha confianza en el señor De la Torre y su equipo; aquí se da por hecho que Ciudadanos apoyará siempre; no si no se cumple con nosotros”, ha afirmado, insistiendo en que desde su grupo no se dan “cheques en blanco”. “Si el PP no cumple con los malagueños y con Ciudadanos se va a complicar mucho el futuro”, ha advertido.