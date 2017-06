C's pide una campaña para evitar que se tire comida a la basura

Ciudadanos Málaga solicitará al Ayuntamiento de la capital, a través de una iniciativa a la próxima Comisión de Derechos Sociales, que impulse una campaña de sensibilización para evitar que se tiren toneladas de comida a la basura cada año. Así, el portavoz de C's en el Consistorio, Juan Cassá, indicó que cada año cerca de 8 millones de toneladas de comida terminan en España en la basura, lo que supondría en Málaga, según sus cálculos, unas 100.000 toneladas de alimentos que se desperdiciarían.

Por ello, para revertir esto, la formación naranja ha pedido planificar una campaña de sensibilización en la ciudad e instó a los partidos con presencia en el Congreso de los Diputados que legislen sobre el "despilfarro" de alimentos, como han hecho países como Francia o Italia. Las cerca de 100.000 toneladas que se estarían tirando a la basura en la capital "valdrían su peso en oro para tantas familias que en nuestra ciudad tienen dificultades. Son 100.000 toneladas que alimentan contenedores y no bocas", dijo Cassá, quien usó como símil una campaña universitaria que Ciudadanos quiere extender a toda la ciudad.

La formación naranja presenta una iniciativa a la comisión de Derechos Sociales

Concretamente, la moción alude a la campaña de cinco jóvenes universitarios -Pablo Narváez, Paula Díaz, Francisco Javier Rodríguez, Paloma Ruiz y José Manuel Romero-, bajo el eslogan No lo tires: alimenta bocas, no contenedores para concienciar a los supermercados que aún no colaboran en la necesidad de donar los alimentos que retiran de la venta a entidades como Bancosol, que trabajan con asociaciones que atienden a las familias más necesitadas de la provincia.

"No podemos mirar hacia otro lado mientras hay familias con dificultades para llenar la nevera, España es el séptimo país europeo que más comida tira, un tercio de lo que se vende en los supermercados acaba en los contenedores, pero más del 40% de la comida que termina en la basura viene de nuestros hogares", dijo Cassá.