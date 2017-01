Cuenta atrás para decidir si la gestión de Limasa será pública o privada

Enero será un mes clave en el que se decidirá si el servicio de limpieza viaria y recogida de basura de Málaga capital será público o privado una vez que venza el actual contrato de la empresa mixta Limasa, que se da por hecho que habrá que prorrogar mientras tanto. El alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, ya advirtió que la decisión no debía demorarse más allá de los primeros días del año y todo apunta a que será la tercera semana de este mes cuando se resuelva el debate a la espera de que los sindicatos acepten o no la última propuesta planteada por el Ayuntamiento, en la que ya no se contempla la reducción salarial del 20% de todos los trabajadores en el caso de ser municipal.

El contrato termina el próximo 17 de abril y todavía no se sabe lo que ocurrirá. Pero el tiempo apremia y la decisión no puede demorarse más puesto que el equipo de gobierno del PP necesita justificar la prórroga de la actual empresa y aprobarlo en la Junta de Gobierno Local con cierto margen. Del mismo modo, el futuro modelo de gestión que se elija para el servicio tiene que recibir el visto bueno del Pleno y la idea es que sea en el del mes de febrero.

La pelota se encuentra ahora en el tejado de los trabajadores de la empresa que deberán valorar la nueva oferta entregada a los sindicatos el mes pasado para poder municipalizar el servicio y que dista de la primera hecha en julio únicamente en lo que a la productividad se refiere, el principal punto de confrontación en las últimas negociaciones mantenidas entre ambas partes. Si lo aceptaran no habría bajada de sueldo, por tanto, para ninguno de los casi 1.300 empleados de Limasa, pero parte del salario sí estaría sujeto al cumplimiento de una serie de requisitos de productividad.

Así, por ejemplo, el borrador de convenio establece que en el caso de los operarios de recogida de residuos se tendría en cuenta el porcentaje del cumplimiento del recorrido, el número de averías que sufren los vehículos y la cifra de incidencias en los contenedores, entre otros. Para los trabajadores encargados del baldeo, en cambio, se valoraría el número de metros cuadrados de superficie baldeada, la cantidad de agua empleada, o el ratio de pérdida o rotura de útiles y herramientas.

Fuentes municipales aseguraron que se trata de "una oferta muy sensata" y que hay poco margen para negociar en ese aspecto, como también en otros como las vacaciones, la jornada laboral o las bajas que al tratarse de una empresa pública tendrían que estar sujeto a lo que determine el Estado. En ese sentido, señalaron que algunas de las exigencias del comité de empresa "no se ajustan a la legalidad" de un ente público.

Por tanto, tendrían que renunciar a seis de los 36 días que actualmente tienen los trabajadores de Limasa de vacaciones, aumentar su jornada de laboral de 35 a 37,5 horas semanales, y renunciar a los puestos hereditarios y a los incrementos de los pluses de antigüedad que se congelarán definitivamente.

Todos los grupos municipales están al corriente de la última oferta realizada a la plantilla de Limasa, si bien parecen haber acordado un pacto de silencio hasta que el comité conteste definitivamente. Al parecer, desde que el pasado 9 de diciembre el propio alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y el presidente del comité se reunieron para tratar de poner en común las posturas de cada uno no ha vuelto a haber otro encuentro.

Sí ha habido, en cambio, nuevos acercamientos entre la empresa y el comité para tratar de cerrar un convenio después de que el Juzgado de lo Social número 12 de Málaga dictara que son las partes las que deben llegar a un acuerdo al respecto. Los sindicatos quieren dejar atado este asunto antes de embarcarse en la decisión del nuevo modelo de gestión de la empresa, ya que tras la huelga del pasado mes de marzo el convenio se dejó de nuevo en el aire.

Lo único que está claro hasta ahora es que en el caso de que el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de la capital se municipalice, los trabajadores de la actual empresa mixta Limasa no serán empleados públicos del Ayuntamiento de Málaga. Para ello, la Administración municipal tendría que convocar una oferta pública de empleo mediante el sistema de oposición libre para garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad. El informe de la Dirección General de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al que el Consistorio malagueño le había pedido que aclarase esta cuestión el pasado mes de junio, no deja lugar a dudas y señala que la sociedad mercantil que se haría cargo de la gestión del servicio público "no sería administración pública".