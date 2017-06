La Cueva de Nerja ofrece ayuda para recuperar las pinturas de Rincón

Las acciones se suceden tras denunciarse los graves daños causados en las pinturas rupestres de la Cueva de la Victoria, en Rincón de la Victoria. A la espera de que la investigación iniciada por la Guardia Civil dé frutos con la identificación de los posibles responsables de estos actos vandálicos, ayer el subdelegado del Gobierno y presidente de la Fundación Cueva de Nerja, Miguel Briones, ofreció el equipo técnico de la cavidad para colaborar en la valoración de daños causados al patrimonio arqueológico de la Cueva de la Victoria, así como para realizar las propuestas técnicas convenientes para su restauración.

A pesar de admitir que se trata de una competencia de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Briones consideró que este ofrecimiento "puede ser de gran utilidad" dada la experiencia del conservador y del equipo técnico en general de la Fundación Cueva de Nerja. El subdelegado, además, se mostró convencido de que la investigación ya iniciada "nos va a llevar a practicar todas las diligencias que haya lugar, con la idea de identificar a los autores".

Los hechos fueron comunicados por personal municipal durante una visita realizada la pasada semana a la cueva con un equipo de televisión para realizar un reportaje, en la que encontraron colchones, sillas y mesas, y otros objetos como botellas de cerveza y de pintura. Al tiempo, descubrieron pintadas y grafitis en las paredes y ralladuras encima de las pinturas rupestres efectuadas con algún objeto punzante para escribir nombres o fechas.

Ante sucedido, el alcalde de Rincón, Francisco Salado (PP), mostró su "máxima preocupación" por los daños en el interior de la cueva, que podrían constituir un delito contra el patrimonio histórico-artístico. "Son daños producidos por un valor incalculable que ponen en peligro las pinturas rupestres de la cueva, y estudiaremos todas las acciones legales y que los técnicos consideren oportunas para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades", afirmó. Incluso, criticó "la dejadez" del anterior equipo de gobierno, encabezado por el PSOE, con respecto a la seguridad y la vigilancia en el Parque Arqueológico de El Cantal, en el que se localiza la gruta afectada. Según expuso, el recinto permanecía sin candado de seguridad.

En esta misma línea, el portavoz del PP de Málaga, José Ramón Carmona, criticó la "irresponsabilidad del PSOE, tanto al frente del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria como de la Junta de Andalucía", para "garantizar la preservación del patrimonio histórico y natural de nuestra provincia". Al tiempo, advirtió de que esta "miopía y falta de gestión" han derivado "en un daño irreparable en Rincón de la Victoria que esperamos no se repita en otros enclaves".

En este sentido, puso de relieve que "la dejadez y poca vigilancia y mantenimiento por parte del anterior equipo de gobierno socialista en el Consistorio rinconero", encabezado por la ex alcaldesa Encarnación Anaya, se ha traducido en "los destrozos registrados en la Cueva de la Victoria, considerada una de las diez más importantes del mundo por la riqueza de sus pinturas rupestres, un patrimonio que no han sabido o no han querido salvaguardar".

Por ello, reclamó "un mayor grado de compromiso por parte de la Administración andaluza en el cuidado de estos espacios, ya que se trata de su competencia", señalando que esta "dejadez de funciones" es "injustificable si supone la puesta en peligro de nuestro patrimonio".