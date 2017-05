Cultura investiga la instalación de 29 obras del artista Invader en Málaga

La Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía acaba de poner en marcha un expediente informativo con el objetivo de localizar las 29 piezas del artista Invader supuestamente repartidas por Málaga. Así lo ha señalado la responsable de este departamento, Monsalud Bautista, quien ha señalado que este expediente deberá culminar en su momento en un expediente sancionador.

"Habrá un expediente sancionador al final del expediente informativo; es como cualquier actuación que se hace sobre un BIC”, ha dicho la delegada, quien ha apostillado: “el debate no es si es o no una obra de arte; se ha hecho sin pedir autorización y sin ser instruido en las formas. No es que no se pueda hacer nada en un BIC, pero se ha hecho sin seguir el procedimiento adecuado”. En esta misma línea fue clara: “no hay carta blanca por tratarse de una obra de arte”.

“Hay que localizar el resto de esas 28 o 29 piezas, dónde están situadas, porque al estar en el Centro puede haber alguna más en un edificio BIC, alguna que esté en un entorno BIC o dentro del conjunto histórico; ahora lo que estamos es informándonos de estas obras”, ha apuntado. Una tarea a la están dedicados algunos de los técnicos de la delegación.