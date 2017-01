"Dan ganas de tirar la toalla, pero no me rindo"

Pablo Ráez atraviesa momentos difíciles en la lucha contra su leucemia. Dado que el trasplante que recibió no está funcionando todo lo bien que debería, ha tenido que someterse a una quimioterapia suave para tratar de impulsar su médula. No lo está pasando bien, pero sigue peleando.

"Admito que es un momento duro, dan ganas de tirar la toalla, de dejar de sufrir, de descansar de una vez... pero no me rindo, sigo y seguiré luchando, día tras día hasta que llegue mi día, sea mañana o en 70 años", ha publicado en su perfil de Facebook. El joven malagueño se excusa en esa red social de estar algo ausente porque dice que está centrando en él "la poca energía para superar esta etapa que está resultando difícil, pero no imposible".

Ráez, de 20 años, cuenta en Facebook que va dos días por semana al Hospital Regional para someterse a analíticas que estudian un parámetro llamado quimerismo. "Éste mide el porcentaje de células que hay mías (buenas o malas) y del donante y en el resultado de esta prueba pues sale que hay más células mías que del donante. Un 80% de células mías y un 20% del donante y a estas alturas del trasplante debería ser como mínimo al revés", explica el joven marbellí.

Debido a esa evolución, Pablo sufre anemia y tiene tanto las plaquetas como las defensas muy bajas. Debido a esta situación clínica, el joven ha tenido que someterse a quimioterapia durante siete días. A continuación, precisa que "recibe el nombre de hipometilante. Va pinchada en el brazo o en la pierna y es subcutánea. Es una quimio más suave que las que recibes cuando te ingresas".

Pablo tiene que repetir este tratamiento dentro de un par de semanas y hacerse entonces una nueva punción de la médula. El objetivo es activarla para que evolucione de forma favorable. "Si esto se ve que funciona para impulsar la médula, seguiremos así, en caso contrario tendré que hacerme una infusión de linfocitos -una especie de tercer trasplante- de la americana -mi donante-, para ayudar a la médula a que coja fuerza y se agarre bien por decirlo así y empiece a funcionar correctamente", detalla el joven en su muro de Facebook. Reconoce que esta quimio lo deja cansado y que además tiene una especie de bronquitis. Así que confiesa que está afrontando "los baches que me van saliendo".

Tras dos trasplantes de médula y una lucha personal y a favor de la donación que ha multiplicado por 1.300% en un año la cifra de donantes, el joven aconseja: "Disfrutemos cada día que es único. Empiezo a valorar las cosas de una manera increíble y de verdad que la vida sabe mejor así. Amad todo lo que forme parte de la vida, disfrutad de todo lo que forme parte de la vida, no os arrepentiréis. Seguimos en el camino y cargado de fuerza. Animo a todas las personas que estéis en una dura batalla, animo a todas las familias que estén pasando una dura batalla, ánimo a los que hayáis perdido a un ser querido. Todo pasará y todo llegará".