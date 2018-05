Daniel Pérez, apuesta del PSOE para desbancar al PP

Daniel Pérez, actual portavoz municipal del PSOE en la Casona del Parque, cumplirá el próximo 18 de mayo 38 años. Para esa fecha, salvo sorpresa de última hora, ya será provisionalmente candidato socialista a la Alcaldía en las municipales de 2019 (la proclamación definitiva sería el 28 de junio). El camino parece quedar definitivamente expedito para que el rostro de Pérez acabe siendo impreso en los cientos de carteles que, en los próximos meses, lucirán en las farolas de buena parte de los barrios de la capital informando del alcaldable socialista.

Apenas minutos después de que formalizase la presentación de la documentación necesaria que lo convertía en precandidato a las primarias del PSOE, el que también fuera portavoz socialista años atrás, Rafael Fuentes, que venía sonando como posible alternativas al proceso, lanzaba un mensaje en la red social Facebookanunciando que no se postulará. Su nombre era, justamente, el que había sonado en las últimas semanas como candidato del sector sanchista, que, ante su negativa a dar el paso, quedaría sin opciones. De hecho, fuentes de esta corriente dudaron de que "haya alguien que presente otra candidatura".

Antes de conocerse la decisión de Fuentes, el portavoz municipal avanzaba las líneas generales de su programa para el proceso interno de la organización. Un plan asentado en la idea de "recuperar Málaga, de hacer una nueva Málaga en la que se dé un nuevo impulso a la ciudad para que podamos aspirar a ser la capital del sur de Europa". Lejos de sentirse como el candidato de la dirección provincial, dijo ser el "de la militancia", incidiendo en que pertenece a la formación desde hace más de veinte años. "Si doy este paso es porque soy el candidato de la militancia, que los compañeros han estado animándome en los últimos días y mi convicción es firme", añadió. A su juicio, la oportunidad que tiene el PSOE en los comicios de 2019 es "única", por lo que demandó unidad al partido. "Todos los socialistas debemos ir unidos y ofrecer un mejor programa político para la ciudadanía y la unión que haga la fuerza para que en junio de 2019 el PSOE gobierne la ciudad y tengamos un alcalde socialista", declaró.

Si bien confió en que el PSOE vuelva a ser "primera" fuerza política en la capital, abrió la puerta al diálogo con el resto de grupos políticos. En este sentido, incidió en que el PSOE ha sido el único partido capaz de tener contacto, acordar y negociar tanto con los grupos de izquierdas como con Ciudadanos, en contraste con el alcalde, Francisco de la Torre, que "no tiene capacidad de negociar ni llegar a acuerdos".

Por su parte, Rafael Fuentes confirmó ayer que no concurrirá al proceso de primarias. "He pensado mucho en esa posibilidad, en la confianza recibida, pero considero que en este momento no debo ser yo quien dé ese paso adelante, ya que tengo motivos familiares y profesionales, que me impiden poner todo mi esfuerzo y pasión para optar a dicha responsabilidad", dijo en su mensaje, en el que valoró las muestras de apoyo recibidas en las últimas semanas.

En su afirmación, eludió dar su apoyo a candidato alguno, aunque sí fue claro al asegurar que pondrá todo su esfuerzo "en apoyar y trabajar para que quien gane estas primarias, sea el próximo alcalde o alcaldesa de Málaga; Málaga necesita un cambio de gobierno y ese cambio de gobierno debe venir de la mano del partido socialista".