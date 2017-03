"Debemos tener claro que nuestra oferta no va por precio, sino por algo más"

La Feria Internacional de Turismo de Berlín (ITB) cerró ayer sus puertas tras dedicar el fin de semana a la visita de público general. Alemania es el segundo principal mercado internacional para Andalucía y la Costa del Sol y en esta edición se han establecido más contactos para incrementar la cuota de mercado. El consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, hace balance en esta entrevista.

-¿Qué sensación se lleva de esta ITB?

-La consolidación del mercado alemán como el segundo extranjero para Andalucía es un gran reto y crecer aquí es importante porque es un mercado que tiene un potencial de desarrollo para un turista de alto poder adquisitivo, que no solo busca la playa sino que también la naturaleza, la cultura o el deporte y eso se lo podemos ofrecer. Mostrar esa otra Andalucía es un esfuerzo que hemos hecho en Berlín.

-Parece que el foco se ha puesto ahora en ese turista cosmopolita por parte de todas las Administraciones. ¿Cómo lo quieren atraer?

-En esta misma feria el año pasado presentamos un congreso sobre turismo cosmopolita, en un esfuerzo de Turespaña y la Junta de Andalucía. Se celebró en Málaga y estos son los resultados de ese congreso. Hemos firmado este año acuerdos con Infox y Gebeco para usar canales de éxito para ofrecer Andalucía a este público. Con productos específicos de la mano de touroperadores que empezamos con dos vinculados a la naturaleza en Almería y a la cultura en la ciudad de Málaga. Ya van a estar en funcionamiento porque tenemos que dar un paso más. Andalucía no solo tiene que ser un receptor de turistas que buscan el sol y la playa, sino un destino en el que puedan hacer de todo. Tenemos un patrimonio cultural y natural único en la oferta española y siempre hemos tenido en el turismo alemán un buen cliente de golf. Si podemos conjugar toda esa oferta complementaria con la de sol y playa estamos en el buen camino.

-En cualquier caso, turistas cosmopolitas alemanes han venido siempre a jugar el golf, a visitar la Mezquita, a comprar, por la gastronomía, etcétera. ¿Qué paso más se quiere dar?

-Lo importante es estructurarlo. No solo que vengan más, sino que vengan con productos. Hay un turismo de escapada, movido por eventos específicos... Esos turistas igual no están 10 días pero son un elemento claro desestacionalizador. Crecer entre noviembre y marzo nos daría un refuerzo y nos permitiría tener abierta toda la infraestructura turística andaluza, lo que permitiría dar un empleo de estable y calidad.

-Han cerrado hoteles en invierno incluso en estos años de récord. ¿Cómo se puede paliar?

-El reto es que no cierren hoteles no solo por sus empleados, sino porque dinamizan toda la zona. El hotel es lo más visible, pero queremos que el empleo de calidad también esté presente en la restauración, el transporte...

-Comentaban los empresarios en esta feria que se espera que durante un par de años se mantenga el aumento de turistas en Andalucía, pero que Egipto está remontando, Túnez lleva un año sin atentados y que todo se va normalizando. ¿Qué perspectivas tiene?

-Todos los destinos mediterráneos necesitamos que haya seguridad por tener esa percepción. Otros destinos se están recuperando y nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestra oferta, que no va por precio sino por algo más. No queremos tener solo turistas que vayan por precio a un resort y después no haya un desarrollo económico en la zona. Andalucía ofrece un destino único y complementario que tiene desde playa hasta nieve.

-¿Puede compensar el mercado alemán en Andalucía una posible caída del británico por el Brexit?

-Nuestro primer mercado es el español y la cuota extranjera tenemos que saber incrementarla. Si el mercado británico se resiente, cosa que está por ver, indudablemente tendremos que usar otros mercados para compensar esa bajada. No tenemos que poner todos los huevos en la misma cesta.