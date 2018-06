Decomisan 50 kilos de pepinos de mar pescados ilegalmente

La Policía Local de Mijas se ha incautado de 50 kilos de holoturias, también denominados pepinos de mar, que cinco personas estaban pescando sin autorización en la zona de Torrenueva, en La Cala Beach.

Tras comprobar que estaban capturando esta especie careciendo de autorización y, por tanto, infringiendo la normativa sectorial de la Ley 1/2000, que regula la pesca y el marisqueo en Andalucía, los agentes pasaron a devolver la especie al mar, según explicaron desde el Ayuntamiento.

La Policía Local de Mijas sorprende a un hombre que robaba en vehículos

Los agentes, detallaron, han elevado las actas de infracción a la Junta de Andalucía por ser "la administración competente". Los pepinos de mar pertenecen a una familia mínima en el litoral que aboca su desaparición si no se protege. La población holoturia tarda bastantes años en recuperarse en las zonas donde se producen sus capturas y, aún siendo una especie no protegida, no está autorizado su marisqueo, señalaron las mismas fuentes.

Por otra parte, la Policía Local de Mijas ha detenido durante la madrugada de este viernes a un hombre de 31 años que se encontraba robando en vehículos de la calle Río Darro, en Las Lagunas.

Los vecinos alertaron de un fuerte estruendo a las 5:00 y los agentes se personaron en el lugar. El individuo, al divisar a los municipales, se escondió debajo de una furgoneta, pero aún así fue detenido, han señalado.

El hombre tenía consigo dos radios y varios elementos ornamentales de coches y, tras inspeccionar la zona, los agentes descubrieron que dos vehículos habían sido dañados y rotos los cristales de los mismos. Asimismo, los efectivos han detenido a una mujer que portaba documentación falsa por un presunto delito de falsedad documental. La mujer, de origen venezolano, tenía sus identificaciones con otro nombre y con nacionalidad rumana y fue descubierta por los agentes por un control de seguridad en vehículos.