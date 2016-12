Decomisan 1,5 toneladas de boquerones de Italia con un 35% de inmaduros

La Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía, en una actuación conjunta con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil desarrollada en la madrugada de este martes en Mercamálaga, ha intervenido un total de 1.599,5 kilos de boquerones procedentes de Italia, en los que había un 35% de inmaduros. Este volumen supone el mayor decomiso de una misma especie que se ha llevado a cabo este año en la provincia, informó el Gobierno andaluz.

Además, se han levantado dos actas de infracción, una a un puesto mayorista con 214,5 kilogramos de pescado, y otra a un transportista, con 1.385 kilos, que no sólo ha ocasionado el decomiso del producto sino también el precintado del camión.

El pescado ilegal incautado que cumple los requisitos sanitarios se entrega a entidades asistenciales y de ayuda social para que se destine a la alimentación de personas desfavorecidas, con menos recursos económicos.

El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Javier Salas, recordó el daño biológico que provoca en los recursos marinos la captura de especies que no alcanzan la talla mínima. Por ello, instó a la población a rechazar estos productos. "El consumidor tiene en su mano el mejor elemento de disuasión, si no se compran inmaduros, no se pescan ni se comercializan", sostuvo, al tiempo que destacó la labor que durante todo el año desarrolla la Inspección Pesquera y que se intensifica en épocas como el verano o en este periodo de fiestas navideñas.