Decomisan tres toneladas de pescado y marisco en una operación Mercamálaga

La Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía ha intervenido un total de 3.117 kilogramos de pescado en Mercamálaga durante una operación desarrollada en la pasada madrugada en colaboración con la Guardia Civil. El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Javier Salas, precisó que de las más de tres toneladas decomisadas, 1.148 kilogramos son pescados, entre los que se encuentran boquerón, merluza, rape y lenguado; mientras que el resto, 1.969 kilogramos corresponden a moluscos y marisco, fundamentalmente chirla, mejillón, concha fina y cañailla, entre otras especies.

La actuación, que forma parte del plan anual de control de la Inspección Pesquera, ha supuesto el levantamiento de 13 actas de infracción a proveedores de pescado y marisco por falta de información en etiquetas de trazabilidad en productos pesqueros al no conocerse bien o no estar especificado en la etiqueta el origen del pescado, según informaron ayer desde la Junta de Andalucía. El pescado decomisado que no cumplía la normativa de trazabilidad y etiquetado ha sido donado a Bancosol. El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural indicó que desde el 1 de enero de 2017 está en vigor el reglamento de la UE 404/2011 que en su artículo 67.6 precisa que el etiquetado electrónico debe llevar los datos completos de trazabilidad.

El pasado mes de diciembre también se intervino un total de 1.599,5 kilogramos de boquerones procedentes de Italia, en los que había un 35% de inmaduros. Se trataba del mayor decomiso de una misma especie que se hizo en 2016 en la provincia.