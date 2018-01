El Defensor del Pueblo le tira de las orejas al Consistorio por el ruido

Por todo ello, incide en que el Ayuntamiento "debe proteger los derechos de la ciudadanía que tiene su domicilio en zonas con elevados índices y niveles de contaminación acústica (…) y en las que quedan desactivados muchos derechos de la ciudadanía". A modo de aclaración, añade que con esta observación no duda de la intención municipal de actuar, dada la "complejidad de la problemática", si bien precisa que la misma es provocada "única y exclusivamente por la proliferación de establecimientos autorizados por el Ayuntamiento". "Una vez conscientes del problema debe ser afrontado con todos los medios legales al alcance de esa Administración pública", sentencia.

Entre acciones potencialmente aplicables estarían la limitación de los espacios de terraza y los horarios de las mismas. El área de Medio Ambiente ya trabaja desde hace años en esta dirección, aunque sigue sin dar el pasado definitivo para su aprobación. A ello se suma que el planteamiento inicial de evitar medidas tan drásticas como la limitación de los horarios. Pero con independencia de la adopción o no de esta medida, la institución abunda en la necesidad de "dotarse a esta zona de una mayor presencia policial, especialmente los fines de semana, festivos y previos a festivos, a fin no solo de disuadir de comportamientos contrarios a las ordenanzas municipales, sino de levantar tantos boletines de denuncias como infracciones se detecten".

Los vecinos denuncian "la falta de interés" del Ayuntamiento

Los vecinos afectados recordaron que pasan ya más de tres años desde que hicieron saber a las distintas áreas municipales el problema de incumplimiento de las ordenanzas y de convivencia ciudadana, "haciendo que nuestras vivienda sean inhabitables y en contra de la normativa existente, cuando el descanso en sí es un derecho y el botellón no lo es". Al tiempo, acusaron al Ayuntamiento de "alargar la toma de decisiones o la de cubrir el expediente con actuaciones puntuales y perdidas en el tiempo, denotando una falta de interés en la aplicación de medidas correctoras de forma manera contundente y continua". "El Defensor ha resuelto finalmente a nuestro favor", se felicitaron, aunque admitieron que la resolución es similar a la dictada en su momento en el entorno de Teatinos por el mismo problema. "No nos vamos a conformar con falsas promesas y medidas que carecen de sentido, o de un nuevo estudio del estudio y haremos llegar este problema hasta el organismo competente que corresponda en el caso de que la solución no llegue a buen término", advirtieron.