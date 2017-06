Deliberan sobre la culpabilidad del acusado de matar a un niño en la balsa

El jurado popular comenzó ayer a deliberar sobre la culpabilidad o no del hombre acusado de matar a un niño de tres años, hijo de su entonces pareja, que resultó ahogado en una balsa en Los Montes de Málaga el 9 de febrero de 2015; una vez que este jueves se les entregó el objeto del veredicto. Los miembros tendrán que determinar si es culpable o no de arrojar al niño a la balsa y no ayudarlo, como sostienen las acusaciones -Fiscalía y los padres del pequeño-; o si por el contrario el menor se cayó y él sufrió un bloqueo por el miedo. Está acusado de asesinato, por el que solicitan 20 años de prisión; aunque los abogados de los progenitores han planteado como alternativa un delito de homicidio con dolo, con 15 años de cárcel. La defensa pide dos años y medio por homicidio imprudente.