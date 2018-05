Demuelen la casa de madera levantada en suelo protegido e inundable en Campanillas

Finalmente, no hubo sorpresas. La piqueta de la Gerencia de Urbanismo ha demolido hoy lo que quedaba de una casa de madera levantada por sus propietarios en un suelo no urbanizable de especial protección e inundable en Santa Águeda, en el distrito de Campanillas.

La maquinaria ha comenzado a operar pasadas las 8 de la mañana ante la presencia de un amplio dispositivo policial, cuatro personas del área de Urbanismo, un enfermero y un trabajador social. La ejecución responde a los varios requerimientos realizados por un juzgado malagueño, que ya sentenció en 2008 la irregularidad de la actuación y la obligación de derribar lo levantado.

La propietaria, Elvira, alega que si en estos 10 años no se ha ido ha sido porque "no podía irme a la calle con dos niños y una deuda". Con la sentencia firme de 2008, el propietario fue condenado a seis meses de cárcel, que no tuvo que cumplir, y al pago de una multa superior a los 6.000 euros, ya resuelta, asegura. A esto hay que sumar otros 30.000 euros en multas coercitivas y el coste de la demolición, que puede ascender a 20.000 euros.

Lo de esta mañana ha sido la materialización del ultimátum dado por Urbanismo el pasado jueves a través de una notificación entregada por la Policía Local en la que anunciaba el derribo. Durante este fin de semana, cuenta la propietaria, han trabajado en el desmontaje de la vivienda, en la que la familia ha vivido 13 años y ha invertido una cuantía próxima a los 100.000 euros. Actualmente, viven en un piso social facilitado por el propio Consistorio.