Demuelen una casa de madera levantada en suelo protegido

Finalmente, no hubo sorpresas. La piqueta de la Gerencia de Urbanismo demolió ayer lo que quedaba de una casa de madera que fue levantada por sus propietarios en un suelo no urbanizable de especial protección e inundable en Santa Águeda, en el distrito malagueño de Campanillas.

La maquinaria comenzó a operar pasadas las 8 de la mañana ante la presencia de un amplio dispositivo policial, cuatro personas del área de Urbanismo, un enfermero y un trabajador social. La ejecución responde a los varios requerimientos realizados por un juzgado de Málaga, que ya sentenció en 2008 la irregularidad de la actuación y la obligación de derribar lo levantado.

La propietaria, Elvira, alega que si en esos 10 años no se marchó fue porque "no podía irme a la calle con dos niños y una deuda". Con la sentencia firme de 2008, el propietario fue condenado a seis meses de cárcel, que no tuvo que cumplir, y al pago de una multa superior a los 6.000 euros, ya resuelta, asegura. A esto hay que sumar otros 30.000 euros en multas coercitivas y el coste de la demolición, que puede ascender a más de 20.000 euros.

Lo que sucedió ayer por la mañana fue, en última instancia, la materialización del ultimátum dado por la Gerencia de Urbanismo a los propietarios el pasado jueves a través de una notificación entregada por la Policía Local en la que anunciaba el derribo. Durante el pasado fin de semana, cuenta la propietaria, trabajaron en el desmontaje de la vivienda, en la que la familia ha vivido 13 años y ha invertido una cuantía próxima a los 100.000 euros. Tanto es así que, consciente de la imposibilidad de finalizar a lo largo de los tres días que restaban, hasta la misma mañana de ayer, solicitaron un plazo de 20 días para acabar el desmontaje.

"Cuando llegaron, intentamos hablar con ellos pero no hemos podido. Cuando arrancó la máquina, me quise poner delante par a impedirlo pero el cordón policial que había me lo impidió. Yo quería ver cómo derribaban y no me he ido, he visto cómo le han dado pala a mi casa", contaba ayer Elvira.

En la actualidad su marido está en paro y el único salario que entra en su casa es el suyo. Desde hace algo más de un año viven en un piso social facilitado por el propio Consistorio. La principal preocupación de la propietaria recae en qué pasará cuando este arrendamiento finalice, en un año y medio, "y ya no se acuerden de mí". "Compré el terreno en 2004 y me denunciaron en 2005. Mi casa estaba rodeada por más de 40 viviendas que siguen en pie. Nos han arruinado la vida".