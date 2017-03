Denuncian a la cúpula de la Federación de Peñas por posibles anomalías en la gestión

Los tres ex consejeros de la comisión gestora de la Federación Malagueña de Peñas, Fernando Escobar, Pedro Medina y Rafael Trigos, que en febrero presentaron su dimisión, han denunciado ante la Fiscalía de Málaga al actual presidente, Miguel Carmona, y a la junta directiva al entender que han podido incurrir en supuestas "irregularidades" en la gestión del organismo. El escrito recoge que las cuentas presentadas en el ejercicio de 2015 "eran totalmente falsas y además con numerosas irregularidades, como facturas que no son correctas, pagos en dinero negro sin declarar a la Agencia Tributaria a su hijo -del presidente-, a los fotógrafos, y a otros directivos pago del IVA cuando no son sujetos de este impuesto, además de no hacer las retenciones de IRPF correspondientes". La denuncia precisa también que hay facturas por actividades "que no se han llegado a hacer -presuntamente- y por tanto están falseadas".

Trigos, uno de los que fuera consejero, afirmó a este periódico que las supuestas irregularidades se remontan al pasado 2014, un año después de la llegada de Miguel Carmona, y que presuntamente se han prolongado durante 2015 y 2016. "No podemos consentir que teniendo subvenciones del dinero público de los malagueños no se actuara de acuerdo con la ley", denunció Trigos. Lo más "alarmante", a su juicio, es que presuntamente se firmaran los acuerdos con el área de Derechos Sociales del Ayuntamiento en la fecha en que abren el pliego de condiciones y, posteriormente, se firme uno al final del 2016, por importe de 12.000 euros, para el Día del Mayor, "que consiste en comer y pernoctar en un hotel en Torremolinos, cuando la normativa del propio Consistorio prohíbe la subvención para estos conceptos". "Es ilegal la firma de este convenio y dicho acto se había celebrado con anterioridad", refleja la denuncia.

Por su parte, el presidente de la Federación, Miguel Carmona, dijo no tener conocimiento de la denuncia y manifestó a este periódico que "todo es incierto". También se pronunció el secretario general, Fernando Jiménez, quien señaló que, aunque desconoce el contenido del escrito, éste "va a terminar archivado".