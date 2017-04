Denuncian la desaparición de una joven tras huir de Dubai con su novia

Hace tres días que su familia no sabe de ella. Están preocupados no sólo por no tener contacto con ella desde el lunes sino que además viajaba con una dura historia detrás. María Jimena Rico, una joven de 28 años, afincada en Torrox ha desaparecido cuando se dirigía a un hotel en Estambul. Huían del padre de su chica que las tenía amenazadas por tener una relación homosexual, según consta en la denuncia presentada ayer por una de sus amigas ante la Guardia Civil.

María Jimena había conocido a Shaza'Jo Depp (Shaza Ismail), de nacionalidad egipcia, en Dubai. Ella había estado trabajando varios en años en Londres pero le salió la oportunidad de viajar hasta la capital de Emiratos Árabes en octubre donde conoció a su chica. Desde entonces mantuvieron una relación a distancia, volando entre Europa y Asia según podían. El último vuelo lo hicieron juntas desde Inglaterra. "Las engañaron contándoles que la madre de Shaza estaba muriéndose, y no tuvieron más remedio que viajar a verla aun sabiendo que su familia no quería esa relación. Cuando llegaron allí las secuestraron en la casa", comentó Tamara Romero, amiga de la joven desaparecida desde que tenían 12 años. Era el 15 de abril cuando entraron en Dubai.

María Jimena sabía que iban a un territorio difícil porque la familia de la joven egipcia no aceptaba esa relación sentimental, por ello pidió a su madre que si dejaba de tener contacto con ella o con alguien del entorno que lo pusiera en conocimiento de las autoridades españolas ya que "se sentía amenazada de muerte por el padre de su pareja. "Cuando estaban en Dubai se enteraron de que los padres la habían denunciado por homosexualidad, así que consiguieron huir en avión hasta Georgia, donde permanecieron tres días en casa de unos amigos", continuó explicando Romero quien está convencida que el regreso de las jóvenes al país asiático ha sido un plan orquestado por su padre para retener a la egipcia en ese país, en el que reside la familia.

Cuando estaban en el aeropuerto para coger un vuelo hasta Londres, apareció el padre de la novia, que, según la denuncia, quiso llevársela a la fuerza y rompió el pasaporte de Rico, además de amenazarlas de muerte. Por estos hechos, fueron detenidos tanto el padre como la pareja y, una vez puestas en libertad, llegaron a la frontera de Turquía, donde después de varios intentos de entrada lograron coger un autobús hasta la localidad de Samsun. Allí fueron detenidas por la Policía turca y acusadas de terrorismo, al menos durante doce horas, pero finalmente fueron liberadas y trasladadas a la estación de autobuses, para viajar hasta Estambul, donde tenían reservado un hotel al que no llegaron.

"A medida que pasan las horas crece nuestra inquietud, porque nos dijo que avisásemos a la autoridades si no teníamos noticias de ella, ya que temía por su vida", manifestó María del Valle Rico, hermana de la desaparecida. " En la Embajada nos han dicho que lo único que pueden asegurarnos es que las dos entraron en el país, pero que no saben nada más sobre su paradero", lamentó la hermana quien ayer estuvo reunida con una brigada especial de la Guardia Civil.