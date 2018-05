Denuncian las obras de Arraijanal ante el Defensor del Pueblo

Las asociaciones Ciriana, Arcusves y la plataforma Torre Vigía han presentado una denuncia ante el Defensor del Pueblo Andaluz por la falta de cooperación tanto del Ayuntamiento de Málaga como de las consejerías de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de Cultura de la Junta de Andalucía en relación a las obras que se están acometiendo en la zona de Arraijanal.

Desde que comenzaron las obras, estas organizaciones han presentado escritos denunciando los daños producidos en Arraijanal que "no han sido respondidos formalmente", pese a que quisieron dejar claro que "desde el primer momento se notificaron a las consejerías de Medio Ambiente y Cultura los daños al patrimonio natural y cultural producidos". Así, señalaron que "lo que se pretendía no era otra cosa que colaborar, aportando información que no había sido tenida en cuenta por esta administración".

De esta forma, los presentes colectivos se unen a la denuncia ya interpuesta al Defensor del Pueblo por un particular, ya que consideran que este espacio es el último del litoral malagueño sin construir y del que se viene reclamando desde hace tiempo su protección. Se trata de la única representación de un ecosistema arenoso húmedo de Andalucía oriental, cuyos hábitats y especies han desaparecido de gran parte de la costa.