Denuncian el recorte de la rehabilitación a usuarios de Torremolinos

Usuarios de rehabilitación del Patronato Municipal de Deportes de Torremolinos denunciaron ayer el progresivo recorte de las prestaciones que reciben y anunciaron que el próximo 26 de abril, a las 12:00, se concentrarán ante el Ayuntamiento para exigir más recursos. Entre los afectados hay personas con ictus, parálisis cerebral, esclerosis o autismo que hacen rehabilitación acuática y en seco en esas instalaciones, pero que cada vez tienen menos sesiones disponibles.

Francisco Reina, que sufrió un ictus hace cuatro años, es uno de los usuarios y hace de portavoz para denunciar los recortes. Sostiene que antes tenía tres sesiones a la semana y ahora solo recibe una. Según explica, el problema es que hace unos meses había quince fisioterapeutas y en la actualidad sólo quedan nueve. Además de esta merma, no se cubren las bajas con lo que con frecuencia se anulan sesiones.

Reina aclaró que esta asistencia la reciben previo pago de un bono de 100 euros por cinco sesiones. "Yo el brazo todavía no lo muevo, pero he conseguido andar un poquito. El equipo es maravilloso, pero no da abasto. El Ayuntamiento dice que no es competencia municipal, pero este recorte es inhumano. Hay usuarios adultos, pero también hay niños. El problema es que no hay sitios donde hacer rehabilitación acuática y en el agua es mejor porque al pesar menos, es más fácil para el paciente", indicó.

Los afectados no descartan un encierro en las dependencias del Patronato. El Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía mostró ayer su apoyo a los afectados y avanzó que pedirá una reunión con el alcalde, José Ortiz, para tratar la situación. Los afectados piden que se cree una bolsa de fisioterapeutas para que se cubra la plantilla en su totalidad; tanto las ausencias previstas como las imprevistas.