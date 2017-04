Desarrollan protectores solares más eficientes inspirados en hongos y algas marinas

Investigadores del departamento de Medicina y Dermatología de la Universidad de Málaga y del departamento de Fotoquímica de la Universidad de La Rioja han desarrollado compuestos que aportan una mayor estabilidad y duración a los protectores solares. Estas nuevas moléculas creadas en el laboratorio están inspiradas en sustancias que producen ciertos hongos y algas de manera natural. Este estudio ofrece nuevas formulaciones con mayores garantías frente al sol, según ha informado la Fundación Descubre en una nota.

Los expertos confirmaron la ausencia de respuesta alérgica ante este compuesto y una mayor duración de su efecto fotoquímico que evitaría tener que aplicar la protección varias veces durante la exposición al sol. También contribuye a una mayor eficacia en la absorción de los rayos ultravioleta, lo que incide en una mejor protección ante distintas dolencias. Además, es más biodegradable que otros componentes químicos tradicionalmente utilizados, lo que contribuye a una menor contaminación del agua con su uso.

En el artículo publicado en la revista Angewandte Chemie International Edition titulado Rational Design and Synthesis of Efficient Sunscreens To Boost the Solar Protection Factor han demostrado la posibilidad de incluir en las cremas de protección solar estas moléculas basadas en los llamados aminoácidos tipo micosporinas naturales, que contienen de manera natural algunos hongos y algas para hacerlas "más eficaces y más duraderas". En los experimentos, los científicos han corroborado que la estabilidad de estos análogos de micosporinas hasta 270 grados centígrados presentaba una estabilidad del 100 por ciento tras seis horas de la aplicación bajo el sol y que, junto a los compuestos más comúnmente comercializados, son capaces de aumentar el grado de fotoprotección.