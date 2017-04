Desconcierto entre los hosteleros por el apoyo al proyecto de Seguí y Banderas

El sector de la hostelería admite cierto desconcierto ante la posición de apoyo total y pleno del ayuntamiento a la propuesta de Antonio Banderas, José Seguí y la empresa Starlite para transformar la manzana de los antiguos cines Astoria y Victoria. Una iniciativa, la mejor valorada en el concurso de ideas, sustentada sobre la creación de una veintena de espacios de restauración y bares, así como de dos tiendas. Y es justo este hecho el que más sorpresa generada en un momento en que las acciones previstas por el Consistorio apuntan en la dirección de poner coto a la apertura de nuevos negocios de esta naturaleza.

"La hostelería no termina de entender que en un momento en que existe un conflicto entre la consideración del centro como zona residencial o espacio turístico y en el que el Ayuntamiento no termina de posicionarse, siga apostando por proyectos de este tipo", explicó José Simón, portavoz de la asociación de hosteleros Mahos. Si bien dejó clara la valoración que el colectivo hace del proyecto planteado para eliminar la herida del Astoria, subrayando que lo que sea "bueno para Málaga lo es para la hostelería", insistió en que "choca la apuesta por actuaciones que son hosteleras y turísticas". "Se mantiene un doble discurso de apoyo al tiempo que se maneja la idea de limitar las licencias y castigar a la hostelería", apostilló. Cabe recordar que en el marco del plan para reducir el ruido en El Centro, el área de Medio Ambiente trabaja en la idea de trabar la concesión de nuevas licencias de bares y restaurantes en buena parte del casco antiguo.

"Eso es un poco lo que no se entiende. Es un proyecto importante para Málaga, pero es cierto que choca esa doble actitud del Ayuntamiento. Nos gustaría que fuese con todos igual", añadió Simón, quien añadió un segundo elemento. "Durante muchos años se ha echado en falta que en el Centro hubiese salones de espectáculos, flamenco y música en vivo, algo inviable porque no lo autoriza el PGOU", dijo, en alusión directa al contenido contemplado en el proyecto de Banderas. El mismo añade a la instalación de un teatro de 600 butacas, la idea de desarrollar actuaciones de jazz, flamenco y magia en todo el edificio proyectado. Preguntado por el peso de la figura de Banderas en que el proyecto para el Astoria salga adelante, el portavoz de Mahos admitió que sin ella "perdería mucha fuerza". "Banderas es importantísimo a la hora de promoverlo y la manga ancha que se tiene puede ser hasta lógica. Sino es Banderas eso no funcionaría así", sentenció. A expensas de que el equipo ganador del concurso pueda realizar variaciones significativas en el proyecto, las superficies de uso contempladas en el nuevo edificio otorgan al elemento comercial un peso más que considerable. De facto, según los documentos oficiales, de los casi 9.200 metros cuadrados de edificabilidad previstos, unos 5.300 están reservados para comercial, mientras unos 2.300 lo tienen de carácter cultural, incluyendo el espacio teatral y la sala dedicada a la Casa Natal Pablo Ruiz Picasso.