Desestiman el recurso contra el nombramiento de la presidenta de la Audiencia

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha desestimado el recurso que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la Carrera, interpuso contra el acuerdo de este órgano de nombrar a Lourdes García Ortiz presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga por el hecho de ser la esposa del actual presidente de la Audiencia de Granada, José Luis López Fuentes. La resolución puede ser recurrida.

La APM basó su recurso en el hecho de que García Ortiz es actualmente cónyuge del presidente de la Audiencia Provincial de Granada y que, según el artículo 391 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), no pueden pertenecer a una misma Sala de Gobierno -la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)- magistrados unidos por vínculo matrimonial. El Pleno del CGPJ ha acordado, no obstante, que el tener vínculo matrimonial con un miembro integrante de la Sala de Gobierno no figura como causa de exclusión de la convocatoria de la presidencia de la Audiencia provincial, "ni puede erigirse como causa de inelegibilidad de la persona que reúne los requisitos en el anuncio de la provisión de la plaza referida".

"Una cosa es el nombramiento para el cargo de presidente de Audiencia provincial y otra diferente la concurrencia o asistencia a la Sala de Gobierno del TSJ afectado de miembros que se encuentren ligados entre sí por vínculo matrimonial y que, por razón del mismo y con ocasión de la celebración de sus sesiones, pueda dar lugar a una causa de incompatibilidad", señala el órgano de gobierno de los jueces.