Detectan 3.500 árboles en el viario con posibilidad de ser sustituidos

El Ayuntamiento de Málaga da el primer paso para dotar a la ciudad de un plan director mediante el que ordenar y regular el arbolado que se sitúa en el viario de la ciudad. El documento de avance, que tiene un horizonte de gestión de 25 años, fue aprobado ayer por la Junta de Gobierno Local. Uno de los parámetros analizados por los técnicos redactores tras el estudio de los 40.000 ejemplares contabilizados es que hay del orden de 3.500 unidades que disponen de "espacio insuficiente", por lo que se propone para ellos "una poda de alto rendimiento o su sustitución en último caso".

El nuevo planeamiento habla a las claras de la necesidad de eliminar y/o sustituir árboles, al considerar que "la mejora de los árboles pasa principalmente por la introducción de árboles nuevo". Y ello no puede basarse en la sustitución de los árboles muertos que se dan de manera natural. No obstante, en el documento se deja claro que esta acción afectará a los árboles peligrosos, a los que generan molestias e incidencias de manera importante por errores en su lugar de plantación o la elección de la especie, a los ejemplares que por su estructura necesiten de podas periódicas y que no tengan especial valor y a aquellos con un valor estético/paisajístico muy reducido. Esta fase de sustituciones, que según los técnicos puede alargarse entre 6 y 12 años, "la mayoría de los árboles con defectos importantes deberían haber desaparecido".

El análisis crea diferentes categorías en función del entorno, apuntando de manera más grave a aquellos árboles que tienen "espacio insuficiente", en los que no se permite "el desarrollo aceptable del arbolado, afectando a su estructura final". Según concluye el documento, los ejemplares en esta situación "no forman parte del proyecto futuro de la ciudad", apuntando la posibilidad de que deban mantenerse "temporalmente hasta que sean renovados".

Es igualmente llamativa la conclusión expuesta en el avance del plan al incluir como entornos "desfavorables" a la mayoría de zonas de la ciudad construidas recientemente o zonas viejas pero remodeladas según los criterios normativos actuales. A juicio de los técnicos, estos espacios no son aptos para el desarrollo de árboles.

De otro lado, el análisis realizado por los técnicos contabiliza otros 22.720 árboles localizados en una ubicación que les proporciona espacio suficiente y libre, así como otras 8.619 unidades que disponen de un espacio limitado. En este último caso se plantea la necesidad de una poda de reestructuración de copa y adaptación al entorno.

Este mismo estudio detalla la existencia de 153 especies diferentes en el viario urbano, siendo la mayoritarias el Naranjo (19,8%), la Jacaranda (10,85%), la Tipuana (8,76%), el Ficu (7,01%), la Bachychiton (9,16%), la Platanus Hispánica (4,21%), la Washingtonias (4,34%), la Melias (3,58%) y la Cercis (2,99%).

El objetivo del plan director, abierto ahora a exposición pública durante 20 días, es aumentar el "valor" del árbol y dotarlo de las condiciones adecuadas para su crecimiento, mejorando su calidad de vida. Sus conclusiones servirán de referencia para todas las actuaciones que se desarrollen, ya que marcará los criterios a seguir.