Detenida por sacar a su hijo del hospital pese a que debían valorarlo para un trasplante

Ayer, la Junta informó que ha activado el protocolo de protección del niño. Eso supone que el Servicio de Protección al Menor ha iniciado las indagaciones en los ámbitos judicial, sanitario y familiar para determinar si procede su desamparo o no. La Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales resaltó que todos los agentes que intervienen en este caso están "a una" con la protección del menor. "Lo importante es que el niño ha vuelto a ser ingresado y que está estable. La intervención ha sido muy rápida por la buena actuación de todos los profesionales", dijo una portavoz de la Delegación.

La rápida denuncia de los sanitarios, la actuación de la Policía Nacional y la llamada de un pasajero del AVE han evitado que un niño de cuatro años gravemente enfermo se quede sin asistencia sanitaria. Su madre lo sacó del Materno en el que estaba ingresado a fin de ser valorado para un trasplante de pulmón. La mujer fue detenida en Cuenca, declaró el martes en el Juzgado de Guardia en Málaga y ya está en libertad con cargos acusada de un delito de omisión del deber de socorro. El pequeño está otra vez hospitalizado en el Materno -estable, bajo custodia policial- y la Junta ha iniciado el protocolo de protección que determinará si procede o no decretar su desamparo.

El padre del menor la habría amenazado

La madre del niño es marroquí. No vive en Málaga. Procedía de Melilla, desde donde fue derivada al Materno. ¿Por qué entonces cuando estaban estudiando a su hijo para un trasplante que podría curarlo lo sacó del hospital -supuestamente fue ella- e inició una huida? Según ha podido saber Málaga Hoy, la mujer habría escapado por miedo a su ex pareja. El hombre, del que está separada, presuntamente la habría amenazado de que si operaba al pequeño la mataba. Según informó la Comisaría Provincial, sobre la mujer pesaba una orden de detención ya que sustrajo a su propio hijo del hospital pese a que había sido advertida de que si el niño no recibía tratamiento continuado "podría fallecer en pocas horas".